Difendersi da agenti batterici e virali | le vaccinazioni in campo pneumologico

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) (A cura di Giovanni Puglisi - Broncopneumologo. Primario Emerito dell'Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini di Roma)Concorrono al contenimento e alla prevenzione delle riacutizzazioni infettive respiratorie: la vaccinazione antinfluenzale e la vaccinazione antipneumococcica. Oltre che nei pazienti con patologie respiratorie (Bronchite cronica, Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, Bronchiettasie, Fibrosi polmonare, Insufficienza respiratoria), la vaccinazione antinfluenzale è indicata in particolare nei seguenti gruppi di soggetti affetti da: Malattie croniche cardiovascolari; Diabete; Fibrosi cistica; Patologie con ridotta produzione anticorpale; Malattie del sangue e degli organi emopoietici. Per quanto riguarda i pazienti affetti da malattie respiratorie, l'influenza molto spesso determina un notevole peggioramento della sintomatologia che mette a dura prova quanti sono ...

