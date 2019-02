Dieta chetogenica e fitness | i segreti per dimagrire

La Dieta chetogenica : oltre a far dimagrire tiene a bada il diabete e lontani i tumori - ecco i consigli dell’esperto : La dieta chetogenica è una della più efficaci in un’ottica di perdita di peso, ma non solo: si tratta di un regime alimentare che, come provato ormai da numerosi studi, giova maggiormente alla nostra salute. Come spiega il dott. Vincenzo Liguori, biologo nutrizionista, attraverso la propria pagina Facebook: “La dieta chetogenica è un tipo di alimentazione, forse la più studiata degli ultimi tempi, che nasce quasi 100 anni fa a scopo ...

La Dieta chetogenica : oltre a far dimagrire tiene a bada il diabete e lontani i tumori - ecco i consigli dell’esperto : La dieta chetogenica è una della più efficaci in un’ottica di perdita di peso, ma non solo: si tratta di un regime alimentare che, come provato ormai da numerosi studi, giova maggiormente alla nostra salute. Come spiega il dott. Vincenzo Liguori, biologo nutrizionista, attraverso la propria pagina Facebook: “La dieta chetogenica è un tipo di alimentazione, forse la più studiata degli ultimi tempi, che nasce quasi 100 anni fa a scopo ...

Dieta chetogenica per dimagrire? Consigli e controindicazioni : La Dieta chetogenica è tra le diete più seguite e tra quelle che riescono a far dimagrire subito. E' particolare e non adatta a tutti. Ecco perchè

Dieta iperproteica o Dieta chetogenica ipocalorica per dimagrire? : dieta iperproteica o dieta chetogenica ipocalorica per dimagrire subito di qualche chilo? Ecco in cosa si differenziano le due diete e come funzionano

Dieta chetogenica - a chi è consigliata e come farla : ... consiste nel consumo di proteine di altissima qualità e di alcuni grassi, limitando l'introduzione dei carboidrati - spiega Maria Papapithagora, specialista in scienza dell'alimentazione a Milano -. ...