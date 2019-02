agi

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Per la mafiana, compresa quella che mirava alla corruzione e non alla violenza fisica, è stata una giornata pesantissima, una 'caporetto' da esaltare per rendere giustizia a tutte quelle vittime che, in silenzio, non hanno avuto il coraggio diQuelle vittime silenziose, che emergono nelle operazioni di polizia, quelle donne e uomini che avevano paura e non credevano in una reazione forte dello Stato, adesso hanno la prova che la giustizia esiste, che quelle zone franche non ci sono più e che nessuno è al di sopra della legge. Neanche i cosiddetti “intoccabili”.L'ex sindaco della Capitale, Gianni Alemanno, è stato condannato a 6 anni di reclusione (un anno in più rispetto alla richiesta della procura) per corruzione e finanziamento illecito. Alemanno, che era sulla graticola dal mese di dicembre del 2014, subito dopo una perquisizione domiciliare ebbe la ...

