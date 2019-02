ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) “Vedremo se questo decreto vi permetterà di avere un 2019 bellissimo, di abolire la povertà e rilanciare il boom economico. Sono parole del presidente Conte e del vicepremier Di Maio. Per noi non è così. Questo dl per noi è sbagliato. Con questo decreto certificate di aver mentito agli elettori”. Lo ha detto il senatore Pd Matteointervenendo in Aula al Senato in sede di dichiarazioni di voto per sul decretone. “Per il reddito di cittadinanza ci sono solo 4 miliardi di euro, non avete abolito la Fornero, non avete fquota 41 e avete mentito sulla flat tax e i rimpatri. Questo decreto segna ladell’innocenza delgialloverde di fronte alle promesse fatte in campagna elettorale. Ben più grave: segna undidi fronte alla crisi economica che stiamo per vivere. Mancano all’appello 40 miliardi di euro, manca anche il ministro ...

Cascavel47 : Deecretone, Renzi: “È atto di masochismo, fine dell’innocenza del governo. Tria assente? Capisco il suo imbarazzo”… - TutteLeNotizie : Deecretone, Renzi: “È atto di masochismo, fine dell’innocenza del governo. Tria assente… -