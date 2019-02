Decretone | ok stop pensione a condannati per mafia e latitanti | risorse alle vittime

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Primo passo verso l’approvazione definitiva del. Il provvedimento del governo che istituisce reddito di cittadinanza e quota 100, le due misure fondamentali per gliati Lega-M5s, sarà votato in giornata a Palazzo Madama. I lavori si sono aperti9.30 con le prime dichiarazioni di voto. Poi passerà a Montecitorio. Il governo ha scelto di non mettere la fiducia e quindi sono stati esaminati i singoli emendamenti.Intanto ieri, tra gli ultimi emendamenti che hanno ricevuto il via libera dell’Aula, c’è stato quello che sospende laa chi ha una condanna passata in giudicato pero terrorismo o qualunque altro reato con “pena non inferiore a due anni di reclusione”, che si siano “volontariamente sottratti all’esecuzione della pena”. L’emendamento, già approvato in commissione Lavoro, ha ricevuto il via libera ...

mezza_parola : #news Decretone: stop alla pensione per mafiosi e latitanti, sì alla cassa integrazione per i lavoratori di Termini… - MISTERO_MISTERI : Decretone: stop alla pensione per mafiosi e latitanti, sì alla cassa integrazione per i… - FCalvagna : Decretone: stop alla pensione per mafiosi e latitanti, sì alla cassa integrazione per i lavoratori di Termini -