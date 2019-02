Decreto su reddito e quota 100 approvato | Elisabetta Casellati attacca Forza Italia

Il Senato ha approvato la conversione in legge del Decreto sul reddito di cittadinanza e “quota 100” : Mercoledì mattina il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto sul reddito di cittadinanza e “quota 100”, con 149 voti a favore e 110 contro. Ora il decreto legge dovrà essere approvato anche dalla Camera, dove Lega e Movimento

Decretone - sì del Senato a reddito di cittadinanza e quota 100 : L'Aula del Senato ha approvato il cosiddetto «Decretone» con le misure su reddito di cittadinanza e quota 100. I voti favorevoli sono stati 149, quelli contrari 110 e gli astenuti 4. Il provvedimento ...

Via libera del Senato al 'Decretone' su reddito di cittadinanza e pensioni a quota 100 : ... Fi,, al termine di un infervorato intervento, ha ricordato una delle attività lavorative svolte dal vice premier Luigi Di Maio, assente dall'aula, prima di entrare in politica, quella di steward ...

Decretone Reddito cittadinanza e Pensioni : ok del Senato - si va alla Camera : (Foto Ansa) Via libera del Senato al Decretone su Reddito di cittadinanza e Pensioni con 149 sì, 110 no e 4 astenuti. Il provvedimento contenente le misure bandiera del Governo Legastellato, passa alla Camera per l’approvazione. Come si prevedeva, non è tutto filato liscio. Bagarre nell’Aula del Senato nel corso dell’intervento di Paola Taverna (M5S). Taverna, vicepresidente del Senato, ha più volte attaccato il Partito democratico, ...

Decretone su reddito e pensioni - via libera della Camera tra le polemiche : 149 sì e 110 no : Via libera del Senato al Decretone su reddito e pensioni con 149 sì, 110 no e 4 astenuti. Il provvedimento passa alla Camera. «Molto, molto soddisfatto». Così il primo...

Decretone su reddito e pensioni - via libera della Camera tra le polemiche : 149 sì e 110 no : Via libera del Senato al Decretone su reddito e pensioni con 149 sì, 110 no e 4 astenuti. Il provvedimento passa alla Camera. «Molto, molto soddisfatto». Così il primo...

Reddito di cittadinanza e quota 100 - il Senato dà il via libera al Decretone : ora passa alla Camera : Il Senato ha dato il via libera al decretone su Reddito di cittadinanza e quota 100, in prima lettura. Ora il testo passerà all'esame della Camera. I voti favorevoli sono stati 149, 110 i contrati e 4 gli astenuti. Molte le proteste in Aula durante le dichiarazioni di voto e al momento del voto. alla Camera si attendono importanti modifiche al decreto.Continua a leggere

Decretone : ok dell'Aula a stretta su furbetti divorzio e stranieri per reddito - LE MISURE : Via libera dell'Aula del Senato alla stretta contro i 'furbetti del divorzio' e per l'accesso al reddito di cittadinanza degli stranieri extracomunitari . L'assemblea ha confermato il voto agli ...

Lavoro - perché reddito di cittadinanza e Decreto «dignità» non risolvono l’emergenza giovani : Il nostro Paese resta inchiodato a un livello di disoccupazione giovanile sopra la media Ue, con quote record di Neet e crescita degli inattivi. Ma le misure dell’esecutivo Lega-Cinque stelle non sembrano “centrare” il problema, la creazione di Lavoro...

Reddito di cittadinanza - così non va : tutti i guai del "Decretone" : Percorso ad ostacoli per la conversione in legge del Reddito di cittadinanza: il testo del "decretone" rischia di subire...

Decretone - sul reddito di cittadinanza intesa M5S-Lega : no a limiti per rinnovi - stretta su stranieri : In Commissione Lavoro al Senato Lega e M5S hanno ritirato 39 emendamenti al Decretone su reddito di cittadinanza e quota 100. La decisione è avvenuta dopo una riunione di maggioranza durante una pausa ...

Decretone - intesa Lega-M5s : ritirati emendamenti su paletti al reddito. Passa la stretta all’iter per gli extracomunitari : Dopo l’intesa sui controlli contro i “furbetti” del reddito di cittadinanza, nuova fumata bianca nella maggioranza sul Decretone. M5S e Lega hanno ritirato circa la metà degli emendamenti presentati in commissione Lavoro al Senato e il Carroccio, in particolare, ha rinunciato ai diversi paletti al reddito che avrebbero depotenziato la misura simbolo del Movimento: dal limite ai rinnovi del beneficio allo stop al doppio ...

Decretone - stretta sugli stranieri extra-Ue per ottenere il reddito : Diventa più complesso il percorso del reddito di cittadinanza per gli stranieri extracomunitari: la commissione Lavoro del Senato ha approvato un emendamento della Lega al Decretone che vincola l'...

Decretone : paletti più rigidi per reddito di cittadinaza a stranieri : paletti più rigidi per l'accesso degli stranieri al reddito di cittadinanza. La Commissione Lavoro del Senato ha infatti dato l'ok a un emendamento della Lega al Decretone che prevede che i cittadini ...