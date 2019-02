Daniele Nardi | l' alpinista italiano disperso a Nanga Parbat - Sky TG24

Alpinismo - Daniele Nardi e Tom Ballard dispersi sul Nanga Parbat : partite le ricerche : I due alpinisti sono dispersi da due giorni sul Nanga Parbat, dopo essersi avventurati sullo Sperone Mummery “Oggi il tempo è buono sul Nanga Parbat, ma dal campo base non riescono ad avvistare Daniele Nardi e Tom Ballard. In Pakistan sta per decollare un elicottero con a bordo Ali Sadpara, un alpinista esperto. L’obiettivo è cominciare a perlustrare la zona“. Lo rende noto lo staff di Daniele Nardi sul profilo facebook ...

