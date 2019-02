Daniele Nardi | alpinista italiano disperso sul Nanga Parbat | soccorsi bloccati per le

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Dispersi in Pakistan a circa 6mila metri di altezza, sul, nona montagna più alta del pianeta, conosciuta come la ‘montagna assassina’. È da domenica scorsa che non si hanno più notizie dell’, 42enne di Sezze, in provincia di Latina, e dell’inglese Tom Ballard, figlio di Alison Hargreaves, la celebre scalatrice britannica morta nel 1995 sul K2. A rendere difficili le ricerche stanno contribuendo anche le tensioni tra India e Pakistan, Paesi tra i quali soffiano venti di guerra.Il “grande sogno” diè trovare una via innovativa sul colosso di 8.125 metri. Insieme allo scalatore britannico l’è sceso al campo 4 dopo aver attrezzato una parte dello Sperone Mummery, una via al centro della parete Diamir ritenuta molto pericolosa. Le ultime notizie riferivano di “meteo non buono, nebbia, ...

redazioneiene : Da domenica non si hanno più notizie del nostro amico scalatore Daniele Nardi, disperso in Pakistan sul Nanga Parba… - repubblica : Daniele Nardi disperso sul Nanga Parbat: elicottero di salvataggio bloccato per la crisi India-Pakistan [news aggio… - RaiNews : #NangaParbat, non si hanno notizie da domenica dell'alpinista Daniele #Nardi. Insieme all'inglese Tom Ballard è imp… -