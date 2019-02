Da Gattuso a Tite | tutti pazzi per Paquetà | ma FIFA 19 si dimentica di lui

Gattuso : "Brutto primo tempo - ma la crescita passa da partite così" : Terza vittoria di fila in campionato per il Milan di Gennaro Gattuso, che al termine della partita contro l'Empoli parte dall'analisi del primo tempo non esaltante dei suoi: "L'approccio alla gara non ...

Milan - parla Gattuso in vista dell'Atalanta : 'A Bergamo con l'elmetto. Partite come questa ci fanno crescere' : Sull'Atalanta: 'Nel mondo, solo l'Atalanta gioca quel tipo di calcio. Spesso non giocano di reparto, anche i difensori centrali fanno gol. E' una squadra unica. Noi giochiamo bene tecnicamente, ci ...

Gattuso : 'Se siamo adulti lo vedremo nelle prossime 4 partite' : Roma, 9 feb., askanews, - Quello contro il Cagliari di domani sera a San Siro sarà il primo di una serie di esami per il Milan con l'obiettivo Champions. 'Se siamo diventati adulti lo diranno queste ...

Morto tifoso Inter - Gattuso : “ora interrompiamo le partite” : “Non penso che l’Italia sia un Paese razzista, perché ci sono tantissimi immigrati. Ma e’ giusto che una partita di calcio si sospenda”. Sono le parole di Gennaro Gattuso, a Milan Tv dopo i fatti accaduti durante Inter-Napoli e che hanno portato alla morte di un tifoso nerazzurro: ‘‘Non siamo l’unica nazione in cui succedono questi episodi. In Inghilterra c’è grande civiltà sportiva. Ma penso ...

