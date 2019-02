CYPRUS CUP | che cos’è e come seguire l’Italia

lanotiziasportiva

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Un tocco sotto misura di Valentina Bergamaschi su assist di tacco di Cristiana Girelli, una girata col destro di Barbara Bonansea su una palla bassa arretrata in area, un pallonetto di Ilaria Mauro su filtrante di prima della stessa Bonansea, una doppietta di Valentina Giacinti con due tap-in da pochi metri. Queste sono le 5 reti con cui l’Italia del calcio femminile ha strapazzato il Messico ieri pomeriggio, nell’incontro inaugurale dellaCup 2019 andato in scena allo stadio Papadopoulos di Larnaca.La Nazionale del CT Milena Bertolini mette così fieno in cascina per il primato nel Gruppo B, che dovrebbe essere una lotta a due tra le Azzurre e la Thailandia (vittoriosa 4-0 sull’Ungheria). La vincente del girone guadagnerà l’accesso alla finale, dove affronterà la vincente del Gruppo A. La seconda classificata, invece, si dovrà accontentare della ...

