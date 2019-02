Curva dei rendimenti | nuova inversione per i Bond Usa

Tifoso morto - arrestato Nino Ciccarelli : è uno dei capi della Curva dell’Inter : Dopo il leader dei Boys, quello dei Viking. È stato arrestato oggi Nino Ciccarelli, uno dei capi curva dell’Inter, per gli scontri di Santo Stefano. L’ordinanza emessa dal gip Guido Salvini riguarda, da quanto si è appreso, anche un altro ultrà. Per gli scontri di via Novara, prima della partita Inter-Napoli del 26 dicembre, sono stati arrestati nelle scorse settimane altri quattro ultras interisti, tra cui Marco Piovella detto ‘il ...