Crollo Ponte Morandi | l' impatto sull' economia | danni alle imprese per oltre 400 milioni

Infrastrutture : “Si deve ripartire da Genova - il Crollo di Ponte Morandi un simbolo” : “Volevamo dare un segnale: dal nostro punto di vista, da Genova si deve ripartire. Per noi il simbolo del Ponte Morandi, del momento in cui si è spezzato un sistema di collegamento portando via tante vite umane, è anche il momento per capire che dalle Infrastrutture si deve ripartire. Si deve ripartire perché in dieci anni abbiamo perso 500mila posti di lavoro, ma con gli investimenti giusti potremmo raddoppiare questo numero, si ...

Gli effetti del Crollo del Ponte Morandi su economia - occupazione e integrazione sociale : Sono pari a 422 milioni di euro i danni segnalati dalle imprese a distanza di sei mesi dal crollo del Ponte Morandi dello scorso 14 agosto, il tragico evento che ha paralizzato la città e tagliato in due la regione e ha isolato il porto di Genova, uno dei principali scali europei e il primo a livello italiano nel settore container. Maggiormente colpito il settore del commercio con 121 milioni di danni (28,7%), seguito dall’industria (118 ...

Paolo Kessisoglu : «Il giorno del Crollo del ponte Morandi mi sono seduto e ho scritto di getto una canzone per Genova» : Arriva nelle radio su tutte le piattaforme digitali, nei punti vendita La Feltrinelli e su ibs.it il brano inciso da Paolo Kessisoglu dedicato al ponte Morandi intitolato “C’è da fare” incisa con la partecipazione di Annalisa, Arisa, Boosta, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Gino Paoli, Giorgia, Giuliano Sangiorgi, Ivano Fossati, Izi, J – Ax, Joan Thiele, Lo Stato Sociale, Luca Carboni, Malika Ayane, Mario Biondi, Massimo Ranieri, Mauro ...

Crollo di ponte Morandi e falsi report. Una mail d’allarme aggrava i sospetti : Il tecnico ai superiori: «Occhio al carico su certi viadotti».E i pm valutano se attribuire agli indagati il “dolo eventuale”

Crollo Genova - iniziata discesa seconda trave ponte : Genova, 20 feb., askanews, - A Genova è cominciata intorno alle 11 di questa mattina la discesa della seconda trave tampone di ponte Morandi. La prima era stata rimossa lo scorso 9 febbraio. Le ...

Genova - video choc dopo Crollo Ponte Morandi : Ponte Morandi a Genova, il video choc dei primi soccorso negli attimi dopo il crollo: 'ehi sei solo? Rimani vivo, mi raccomando, ci sono qui io'. Le immagini e il 'buio' straziante

Ponte Morandi. Autostrade nega di aver mai tirato in ballo la bobina come causa del Crollo : È proprio il caso di dire che l’affaire bobina è duro a morire. Aspi risponde a Repubblica Genova, che ieri aveva dato la notizia – da noi riportata nella nostra rassegna – dell’interrogatorio del camionista ceco che seguiva di una ventina di metri il tir della Mcm che trasportava il fantomatico coil additato come possibile causa del crollo del 14 agosto. L’interrogatorio è avvenuto a Praga nei giorni scorsi. Martin Kucera, questo il nome ...

Crollo Ponte Morandi - Aspi su ipotesi bobina : 'Avanzata non da noi. Presto formalizzeremo nostra ipotesi ufficiale' : ... anche del mondo accademico, presumibilmente in considerazione della particolare posizione a terra del coil". Nella nota Aspi sottolinea che, rispetto alle indiscrezioni sulla testimonianza che ...

Crollo Genova : forse degradata anche la parte ovest del Ponte : E' quanto potrebbe emergere dagli esami di laboratorio. Fortemente corrose anche le parti della struttura in calcestruzzo dove si appoggiano le travi dei tamponi

Genova - Crollo Ponte Morandi : “Controlli insufficienti” : In occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, il Procuratore generale della Corte dei Conti, Alberto Avoli, ha dichiarato che “le procedure di controllo della sicurezza strutturale” delle infrastrutture “sono state in passato e sono tuttora insufficienti al fine di prevenire crolli, come quello verificatosi” il 14 agosto scorso, il cedimento di Ponte Morandi. Il magistrato contabile cita la ...