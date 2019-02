Cosa è ‘Proteggi Italia’ | il piano del governo contro il dissesto idrogeologico

fanpage

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Oggi è stato presentato il'Proteggi Italia', illustrato dal premier Giuseppe Conte, insieme ai ministri dell'Ambiente, delle Politiche agricole e del Sud. "È il più grandeildel territorio mai fatto - ha detto Conte - L'Italia è un Paese fragile, serve una terapia del territorio per proteggerlo e metterlo in sicurezza". Stanziati 11 miliardi per il triennio 2019-2021.

