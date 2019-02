Coppa Italia, Fiorentina-Atalanta 3-3

Pirotecnico 3-3 al Franchi nell'andata della semifinale di andata di C.tra, un risultato comunque favorevole ai bergamaschi. Ritorno fra due mesi, sarà battaglia. Ilicic grande protagonista in avvio: confeziona due assist in 2' per i gol di Gomez (16') e Pasalic (18'). Viola frastornati, poi uno svarione di Palomino consente a Chiesa (33') di riaprire la gara. E al 36' ecco il pari di Benassi in girata. Nella ripresa De Roon fulmina dal limite Lafont (58'),ma al 79' Muriel trova il gol del 3-3.(Di mercoledì 27 febbraio 2019)

