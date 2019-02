Conto alla Rovescia | ecco il nuovo game show di Gerry Scotti

davidemaggio

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) CastingCanale 5 è pronta a sperimentare in preserale un, in modo tale da far rifiatare a fine stagione i “titolari” The Wall, Caduta Libera e Avanti un Altro. Il gioco, che dovrebbe andare in onda all’inizio dell’estate, si chiameràe sarà condotto da“Sei veloce e hai un buon livello di cultura generale? Allora questo è il quiz che fa per te“si legge sul sito di DryMedia, la società che cura i casting del programma, al quale si può già accedere per le iscrizioni. Lo slogan, diretto ad aspiranti concorrenti pronti a mettersi in gioco e a lottare contro il tempo, è iniziato a “scorrere” poco fa anche su Canale 5. Per partecipare occorre essere maggiorenni e compilare il form all’indirizzo drymedia.it/casting.: come sarà il...

vittoriozucconi : Quelli che non credono alla Scienza neppure si rendono conto che la loro ignoranza circola e rimbalza sui SN grazie alla Scienza. - carmelitadurso : #amiciditwitter sono già nel lettuccio ??domani sveglia alle 6,30 ed inizia il conto alla rovescia!!! #noneladurso ?? - vitocrimi : #ReferendumPropositivo approvato alla Camera, ora tocca al Senato. Quante volte abbiamo visto i partiti scrivere le… -