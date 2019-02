Conti pubblici | Ue | “Italia il paese con più barriere agli investimenti Manovra non

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) L’Italia è ildell’Ue che più mettea chi voglia investire sul suo territorio, anche se la nostra economia, in recessione tecnica, avrebbe bisogno di. E’ una delle considerazioni della Commissione Ue nel rapporto sulla Penisola presentato mercoledì. Il giudizio di Bruxelles sulla2019 resta negativo, nonostante la riduzione del rapporto deficit/pil che ha evitato la procedura di infrazione, perché “include misure che rovesciano elementi di importanti riforme fatte in precedenza, in particolare sulle pensioni, e non include misure efficaci per aumentare il potenziale di crescita“. La quota 100 non farà crescere l’occupazione e l’aumento dei consumi dovuto al reddito di cittadinanza limitato allo 0,15%.In questo quadro il debito/pil “non scenderà nei prossimi anni, visto che la debole prospettiva macro e gli ...

