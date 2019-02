"Abbiamo lanciato il', è il più grandecontro il dissesto del territorio mai fatto:i pilastri sono emergenza,prevenzione,rafforzamento della governance". Così il premierin conferenza stampa a Palazzo Chigi, dove spiega che sono 11 i mld stanziati per il triennio 20192021,a disposizione di comuni e Regioni "L'è un Paese fragile.Serve una terapia del territorio per proteggerlo e metterlo in sicurezza"perché "non c'è sviluppo economico senza tutela di ambiente e territorio",ha aggiunto.(Di mercoledì 27 febbraio 2019)

