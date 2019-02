Conte lancia piano ' Proteggi Italia' contro il dissesto del territorio

Conte rilancia sulle infrastrutture : 'E' il momento di premere sull'acceleratore' : In un intervista a 'Il Sole 24 Ore', il presidente del Consiglio indica come priorità la riforma del codice degli appalti. Escluse, per ora, la patrimoniale e l'aumento delle imposte di successione

Egitto - Conte rilancia il ruolo dell'Italia 'Ma il caso Regeni è una ferita aperta' : ... dice ancora: 'non ci lega solo la geografia, ma soprattutto una condivisione di culture nel corso dei secoli che hanno dato vita a quel pluralismo identitario che rende questa parte del mondo unica. ...

Egitto - Conte rilancia il ruolo dell’Italia : Il premier sull’omicidio del ricercatore nel 2016: «Troveremo il modo di confrontarci, trasmetterò le premure del governo»

La sposa lancia il bouquet - due invitate se lo Contendono : scoppia una rissa furiosa : Non è la prima volta che una cosa del genere accade, ma questo video, realizzato durante i festeggiamenti per un matrimonio in Russia , è diventato virale un po' in tutto il mondo. La sposa, dopo un ...

Italia-Francia - Confindustria e Medef lanciano appello a Conte-Macron : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Conte e il M5s lanciano un salvagente per Salvini sul caso Diciotti : Roma. Il plico sulla Diciotti – con la memoria difensiva del ministro dell’Interno Matteo Salvini e gli allegati del governo – è stato consegnato stamattina ai membri della giunta delle immunità del Senato, che deve decidere se autorizzare il processo a carico del capo della Lega oppure no. Di fatto

Renzi lancia il suo nuovo libro : 'Un'altra strada' 'Non basta Contestare - bisogna proporre' : In una parola: di politica e non di populismo. E di doveri, non solo diritti'. 'Il 15 febbraio saremo all'Auditorium del Palazzo dei Congressi di Firenze, nella Sala Rossa che ci è molto cara per ...

Beyoncé con Jay -Z lancia un Contest sui social. "Concerti gratis se diventi vegano" : La coppia d'oro dello showbiz lancia sul web uno strano concorso a premi per i propri fan. Come si legge dal profilo instagram di Beyoncé , la cantante e moglie del rapper Jay-Z, mette in palio 30 ...

«Concerti gratis per 30 anni se diventi vegano» - il Contest lanciato da Beyoncé e Jay-Z : Concerti gratis se diventi vegano . Questo è il particolare contest lanciato da Beyoncé e Jay-Z che hanno deciso di mettere a disposizione la loro musica per quella che ritengono essere una buona ...

Tav - esito analisi "fortemente negativo" |Conte accelera : il no definitivo si avvicina |Ma Salvini rilancia col "piano Marshall" : Governo in bilico sul futuro dell'infrastruttura. Il Carroccio per il sì, M5s e soprattutto Palazzo Chigi non convinti dall'analisi costi-benefici

Tav - fonti Mit : 'Verso conclusioni molto negative' - Conte accelera : il no è vicino - Salvini rilancia con un 'piano Marshall' : ... di procedere alla decisione finale non sulla base di sensibilità personali o di una singola forza politica. Il contratto di governo prevede una 'revisione' del progetto. Abbiamo interpretato questa ...

Tav - esito analisi "fortemente negativo" |Conte accelera : il no definitivo si avvicina |Ma Salvini rilancia col "piano Marshall" : Governo in bilico sul futuro dell'infrastruttura. Il Carroccio per il sì, M5s e soprattutto Palazzo Chigi non convinti dall'analisi costi-benefici

Le imprese milanesi a Conte : «Più investimenti e infrastrutture per rilanciare il Pil» : visita A MILANO 30 gennaio 2019 Conte: nessuna ipotesi di fusione tra Fincantieri e Leonardo I problemi restano tuttavia sul campo, soprattutto alla luce di un evidente rallentamento dell'economia. ...

Mi sento bene lancia una nuova Arisa - a Sanremo per vincere verso l’Eurovision Song Contest (testo) : Mi sento bene è il brano che Arisa presenta al Festival di Sanremo 2019, in gara tra i 24 Campioni che dal 5 al 9 febbraio si esibiranno in diretta su Ra1 dal Teatro Ariston. La speranza è quella di vincere, ovviamente, per coronare uno dei sogni che Arisa coltiva: la partecipazione all'Eurovision Song Contest in rappresentanza dell'Italia. Vorrebbe presentarsi dinanzi all'intera Europa per mettersi alla prova, forse un po' per curiosità, e ...