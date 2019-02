Salvini-Di Maio-Conte - vertice notturno a palazzo Chigi su Tav e autonomia : vertice notturno a palazzo Chigi mercoledì sera per cercare di allentare la tensione sempre più alta tra gli alleati di governo. Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono a colloquio con...

Conte - Di Maio e Salvini a cena insieme : sul tavolo investimenti e autonomie : cena di lavoro per i tre leader del governo giallo-verde. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dei due vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono riuniti questa sera per una cena di ...

Conte - Di Maio e Salvini a cena insieme. Vertice per parlare dello sblocca cantieri : Vertice a cena tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L’incontro serve a fare un punto sull’azione di governo e sui tanti dossier aperti. In particolare sul tavolo ci sarebbe il tema cantieri, a partire dal decreto per sbloccarli, e degli investimenti. Al consiglio dei ministri di domani...

Luigi Di Maio - la bomba di Dagospia sul messaggio a Casalino : "Avvisa Conte - voglio far fuori Tria" : Il governo è stato sull'orlo dell'implosione finché non è stato salvato, forse per la prima volta, da Davide Casaleggio in persona. Secondo un retroscena svelato da Dagospia, a poche ore dal tracollo del M5s alle elezioni regionali in Sardegna, il ministro dell'Economia ha rischiato le dimissioni fo

Luigi Di Maio fregato - ribaltone nel governo : "Ora basta propaganda". La Lega affonda - Giuseppe Conte muto : I retroscena sullo scontro in CdM tra Luigi Di Maio e Giovanni Tria si sprecano. Nervi tesi, accuse incrociate. Ma su un punto sono tutti d'accordo. Matteo Salvini e la Lega stanno dalla parte del ministro dell'Economia, perché in ballo c'è il nodo infrastrutture, un tema caldissimo soprattutto per

Governo - vertice tra Conte - Di Maio Salvini e Tria a Palazzo Chigi : Al via il vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria. S i discuterà di diversi dossier, a partire da nomine come quelle al vertice dell'Inps e di Bankitalia. M5S, Di Maio presenta nuove regole: via al tetto due mandati per ...

Di Maio : «Via tetto due mandati nei Comuni». Vertice a Palazzo Chigi con Salvini e Conte : Nuove regole per M5S dopo le batoste elettorali in Abruzzo e Sardegna che hanno scatenato una sorta di processo interno nei confronti del capo politico. Innanzitutto via al tetto dei due mandati per...

Luigi Di Maio : “Governo è solido - io mi fido di Conte e non delle agenzie di rating” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio smentisce l'ipotesi di una manovra bis e parla di un tesoretto di 2 miliardi di euro già messo da parte dall'esecutivo. Quanto all'ipotesi di una crisi di governo dopo le Europee, poi, aggiunge: "Accordo con Lega è saldo, dopo le elezioni non cambierà nulla".Continua a leggere