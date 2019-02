Congo | attaccato uno dei centri per il trattamento dell’Ebola di Msf | “Attività struttura

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) La missione di Medici Senza Frontiere per rispondere all’emergenza di Ebola nella Repubblica Democratica delrischia di fallire. Un violento attacco, il 24 febbraio, ha infatti parzialmente distrutto il centro didella malattia nel Nord Kivo. Per questo, come si legge in un comunicato della stessa Ong, l’attività del centro è stata sospesa. Lo stop, si legge ancora nel documento, “limiterà gravemente la possibilità di accedere a cure mediche essenziali”.Nell’attacco la, inaugurata solo un mese fa, è stata data alle fiamme. Secondo le ricostruzioni dei presenti, alcuni aggressori non identificati, attorno alle 10 di sera, si sono introdotti nel centro, dopo aver lanciato alcune pietre contro le casette, e hanno appiccato il fuoco in diverse aree, distruggendo reparti e attrezzature. Come scrive Medici Senza Frontiere ...

