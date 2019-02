Condannato il re delle «bionde» | stangata milionaria per Cuomo

Condannato per pedofilia il cardinale Pell - ministro delle finanze vaticane : È stato giudicato colpevole di abusi sessuali su due 13enni. Il cardinale George Pell, «ministro» dell’Economia vaticano in congedo, ora rischia fino a 50 anni di carcere per pedofilia....

Roma - attirava aspiranti modelle e hostess con annunci sul web e poi le stuprava : fotografo Condannato a 13 anni : Per anni si è finto un talent scout con agganci nel mondo della moda e, con questa scusa, ha convinto diverse aspiranti modelle a fare provini fotografici in hotel di lusso della Capitale. Una volta lì però, le narcotizzava e poi le stuprava. L’uomo, Claudio Franciosi, 66 anni, è stato condannato per la terza dal tribunale di Roma a 13 anni e 10 mesi di carcere: da scontare ha infatti già 13 anni di carcere incassati in primo grado nel ...

Roma - M5s Condannato a risarcire 22mila euro a candidato delle comunali espulso : Era stato espulso dal Movimento 5 Stelle perché, secondo i vertici grillini, non avrebbe dichiarato “la sua pregressa militanza all’interno del partito politico Italia dei Valori” al momento della candidatura alle primarie online per la scelta dei candidati consiglieri in Campidoglio nel 2016. Ma la XVI sezione civile del Tribunale di Roma, in una sentenza emessa lo scorso 21 gennaio dal giudice Guido Romano ha stabilito che ...

Cesare Battisti - Caselli : “Non è un trofeo da esibire. E’ un Condannato e deve pagare nel rispetto delle regole dello Stato” : “Un arresto importante quello di Cesare Battisti, troppo esibito dai nostri governanti, che hanno il merito di aver ben collaborato con la Bolivia – così Giancarlo Caselli, ex procuratore di Torino -. Però non è un trofeo da esibire, è un condannato che deve pagare la sua pena nel rispetto delle regole dello stato democratico”. Il magistrato è a Torino per presentare la ricerca di Libera sulle mafie: “Parliamo di una ...

Rigopiano - porta i fiori sulla tomba del figlio. Condannato padre di una delle vittime : Alessio Feniello dovrà pagare una multa di 4.550 euro. Ma lui: "Non ci penso nemmeno, se necessario faccio tre mesi di carcere"