Cohen su Trump | «Mi vergogno di aver collaborato | ha mentito agli americani»

Cohen al Congresso - Trump ha mentito agli americani : Donald Trump nel 2016 sapeva e diresse i negoziati sulla Trump Tower a Mosca attraverso la sua campagna e ha mentito su questo agli americani: lo afferma l'ex legale del tycoon Michael Cohen davanti ...

L ex avvocato Michael Cohen 'Trump sapeva che Wikileaks aveva piratato le mail di Clinton' : Esteri Russiagate, Cohen e Manafort verso il carcere: i loro reati penali coinvolgono Trump da vicino dal nostro corrispondente FEDERICO RAMPINI 'Sapevo anche che nulla accadeva nel mondo di Trump, ...

"Razzista - truffatore e imbroglione". Cohen contro Trump - accuse su Wikileaks - Russiagate e Stormy Daniels : Donald Trump è un "razzista", un "truffatore", un "imbroglione". Sono alcuni degli attributi che l'ex avvocato personale e tuttofare del presidente, Michael Cohen, utilizzerà per definire il presidente degli Stati Uniti davanti alla Commissione investigativa della Camera. Tre giorni di fila, a partire da oggi, con un'udienza a porte aperte. Michael Cohen accuserà Donald Trump per Wikileaks, per i progetti con Mosca, per i ...

Michael Cohen - ex avvocato di Donald Trump - dirà cose molto dure su Trump nella sua udienza al Congresso : Michael Cohen, ex avvocato e tuttofare del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dirà molte cose negative sul suo ex cliente durante l’udienza pubblica del Congresso a cui parteciperà domani. In particolare, ci si aspetta che parlerà di episodi in cui

Michael Cohen - ex avvocato e tuttofare di Donald Trump - parteciperà a un’udienza pubblica del Congresso il 27 febbraio : Michael Cohen, ex avvocato e tuttofare del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parteciperà a un’udienza pubblica organizzata per il 27 febbraio al Congresso dalla commissione investigativa della Camera. In origine l’udienza era stata programmata per il 7 febbraio, ma

Cohen rinvia deposizione a Congresso - “minacce Trump” : Michael Cohen, l'ex avvocato personale di Donald Trump, ha deciso di posticipare la sua testimonianza al Congresso, prevista il 7 febbraio, per le "minacce in atto contro la sua famiglia da parte del presidente Trump". Lo ha reso noto un suo collaboratore. Il tycoon ha piu' volte accusato Cohen di mentire per avere sconti di pena e tenere al riparo la famiglia, compreso il suocero, su cui il presidente ha spesso richiamato l'attenzione.

Michael Cohen avrebbe mentito al Congresso su indicazione del presidente Usa riguardo la costruzione di una Trump Tower a Mosca : Adesso, Cohen torna nuovamente alla ribalta della cronaca, perché il sito BuzzFeed News ha pubblicato la notizia che Trump gli avrebbe detto di mentire sul progetto per la costruzione di una Trump ...

Russiagate - Trump spinse Cohen a mentire al Congresso. La Camera avvia un’indagine e i Democratici riparlano di impeachment : Si sta tramutando in una tempesta di prima grandezza l'ultima evoluzione del Russiagate. A rimettere benzina sul fuoco, un articolo pubblicato sul sito Buzzfeed e ripreso da numerosi media statunitensi, tra cui il Washington Post. In pratica, come rivelato da Buzzfeed, Donald Trump avrebbe spinto il suo ex avvocato, Michael Cohen, a mentire al Congresso in merito alle trattative per costruire una un grattacielo con il suo marchio a Mosca, come ...

RUSSIAGATE - TRUMP COSTRINSE Cohen A MENTIRE/ Ultime notizie - il presidente trema 'La più grave accusa' : RUSSIAGATE, TRUMP COSTRINSE COHEN a MENTIRE/ Ultime notizie, il presidente trema "E' la più grave accusa nei suoi confronti fino ad ora"

Trump ordinò a Cohen mentire Congresso : ANSA, - WASHINGTON, 17 GEN - Donald Trump ordinò al suo ex avvocato Michael Cohen di mentire al Congresso sulle trattative per costruire una Trump Tower a Mosca. E' quanto emerge dalle carte in mano ...

Media : Trump ordinò a Cohen di mentire : 6.50 Il presidente Usa, Trump, ordinò al suo ex avvocato, Cohen, di mentire al Congresso sulle trattative per costruire una Trump Tower a Mosca. Secondo quanto riporta il sito BuzzFeed che cita fonti investigative, questo emergerebbe dalle carte in mano al procuratore speciale, Mueller, che indaga sul Russiagate. Trump avrebbe anche appoggiato il piano messo a punto da Cohen di recarsi in visita in Russia durante la campagna per le ...

Michael Cohen - ex avvocato di Donald Trump - testimonierà davanti al Congresso : Michael Cohen, ex avvocato e stretto collaboratore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, testimonierà davanti al Congresso il 7 febbraio. Sarà interrogato a proposito dei rapporti tra il comitato elettorale di Trump e la Russia, argomento al centro dell’indagine