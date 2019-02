Cina | pubblicata la top 10 dei progressi scientifici del 2018 | nuovi risultati nella cura

Un affasCinante tuffo nel passato lungo 27 anni con la versione NES mai pubblicata di SimCity : Guardare nel passato del nostro medium preferito è sempre estremamente interessante, soprattutto quando si riportano alla luce dei cimeli e dei progetti spariti nel nulla per anni o addirittura per decenni. In questo particolare caso andiamo indietro di ben 27 anni.Forse non tutti lo sapranno ma l'iconico SimCity sarebbe dovuto uscire anche su NES e non solo sul SuperNintendo. Questo porting era effettivamente in sviluppo dato che le versioni ...