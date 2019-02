Ciclismo – New entry in casa Biesse Carrera | Mario Scirea sarà il nuovo d s della squadra

sportfair

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Laannuncia ufficialmente l’entrata dinel team in qualità di direttore sportivo al fianco di Marco Milesi e Sergio Gozio Importante newnello staff! Per la stagione 2019,collaborerà con il nostro team, affiancando, in qualità di D.S., Marco Milesi e Sergio Gozio.“Sono molto contento di questa collaborazione – dichiara, ex Campione del Mondo e oggi Direttore Sportivo di conclamata espertenza -, ho accettato con piacere la proposta di Massimo Rabbaglio, per l’amicizia che mi lega a lui e a Marco Milesi e perché condivido in pieno i valori del team. Ho sempre amato lavorare con i giovani, fin dai miei primi anni in Liquigas, ritengo sia importante credere ed investire risorse nei nuovi talenti e so che la dirigenza e lo staffsposa da sempre questi ...

