Chicago Fire | Chicago Med e Chicago PD rinnovate dopo il boom di ascolti | su Mediaset

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)Grande colpo per Dick Wolf e i suoi collaboratori che in queste ore hanno ricevuto la notizia cheMed ePD sono stateper un'altra stagione e, rispettivamente, per l'ottava, la quinta e la settima. Le nuove stagioni delle serie della Oneandranno in onda nella prossima stagione televisiva a partire dall'autunno su NBC che ha scelto di dare ancora fiducia agli show in seguito agli ottimiottenuti in queste settimane.Secondo i dati Nielsen sembra cheMed ePD stia offrendo al pubblico le stagioni più seguite con una media di 2.0 e oltre 11 milioni di spettatori per la seconda, di 2,1 e quasi 12 milioni per la prima e con una media di 2.1 e 11,1 milioni di telespettatori per la terza. Ottimiche si sono trasformati in un rinnovo e in un nuovo crossover che andrà in onda nella prossima ...

