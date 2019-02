Muro Messico : Camera boccia la diChiarazione di emergenza. Votano contro anche dei Repubblicani : La Camera dei Rappresentanti ha approvato la mozione dei democratici per annullare l’emergenza nazionale dichiarata dal presidente Donald Trump per costruire il Muro al confine con il Messico bypassando il Congresso. La mozione è passata con 245 sì e 182 voti contrari. Ora dovrà essere approvata dal Senato, controllato dai Repubblicani.Continua a leggere

Per Chi votano gli italiani : L’Italia, come sapete, è uno dei paesi più onesti del mondo, tanto onesto che gli italiani, terrorizzati, appena vedono un non-italiano lo cacciano per tema di esserne contaminati. L’Italia è un paese democratico e dunque, ogni tanti anni, gli italiani vanno a votare. Bene. Per chi votano gli italiani? Gli italiani votano preferenzialmente per i ladri. Oppure per i mafiosi, o per i ladri mafiosi, comunque per gente di cui è certo che un giorno o ...

Chi vota per le elezioni europee 2019 in Italia e voto estero : Chi vota per le elezioni europee 2019 in Italia e voto estero Domenica 26 maggio si vota per il Parlamento europeo. Come di consueto, i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23. Ma chi può votare le elezioni europee in Italia? In Italia possono votare tutti i cittadini Italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune che avranno compiuto 18 anni entro il 26 maggio 2019. Questi voteranno presso la sezione e il numero di ...

Brexit - May : si vota entro il 12 marzo. RisChio rottura nel governo : Ennesimo cambio di programma sull'agenda della Brexit. Theresa May ha annunciato che il voto del Parlamento sul suo accordo per il divorzio con la Ue si terrà «entro il 12 marzo», a poco più di due ...

Maggioranza degli elettori 5 Stelle per il no al processo a Salvini. Come il 26% di Chi vota il Pd : Infatti, a differenza di altre vicende dell'attualità politica, la stragrande Maggioranza degli italiani ha seguito l'iniziativa, il 45% con attenzione e il 38% ne ha almeno sentito parlare. Un ...

Chi vota per le elezioni europee 2019 in Italia e voto estero : Chi vota per le elezioni europee 2019 in Italia e voto estero Domenica 26 maggio si vota per il Parlamento europeo. Come di consueto, i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23. Ma chi può votare le elezioni europee in Italia? In Italia possono votare tutti i cittadini Italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune che avranno compiuto 18 anni entro il 26 maggio 2019. Questi voteranno presso la sezione e il numero di ...

L'appello di Berlusconi ai sardi : "Non siate masoChisti e votate FI" : A “Pomeriggio Cinque” le parole del leader di Forza Italia su Cinque Stelle, Europa ed elezioni in Sardegna.

Chi vota per le elezioni europee 2019 in Italia e voto estero : Chi vota per le elezioni europee 2019 in Italia e voto estero Domenica 26 maggio si vota per il Parlamento europeo. Come di consueto, i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23. Ma chi può votare le elezioni europee in Italia? In Italia possono votare tutti i cittadini Italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune che avranno compiuto 18 anni entro il 26 maggio 2019. Questi voteranno presso la sezione e il numero ...

Il Consiglio regionale vota compatto : “Non Chiudete le aree di servizio sulla Torino-Savona” : Anche il Consiglio regionale del Piemonte si schiera con i gestori gourmet dell’autostrada Torino-Savona che si sono ribellati al decreto di chiusura. «Bisogna fare tutto il possibile per salvare le stazioni di servizio di Marene e Mondovì Ovest dalla scure del decreto interministeriale dell’agosto 2015» spiega la consigliera regionale dei Moderati...

L’Italia vota contro la riforma sul copyright : “La direttiva mette a risChio i diritti dei cittadini” : L’Italia ribadisce il suo «no» alla riforma europea del copyright. Il governo ha votato contro il testo approvato la scorsa settimana dal tavolo negoziale tra le tre istituzioni Ue. Ma non è bastato, visto che la proposta ha ottenuto la maggioranza al Coreper, l’organismo che riunisce i rappresentanti permanenti dei 28 governi....

Chi ha votato per il processo a Salvini (nonostante Rousseau) : Matteo Salvini agì per un "preminente interesse nazionale": respinta la richiesta di autorizzazione a procedere del Tribunale dei ministri di Catania per i fatti del caso Diciotti. E' il verdetto della Giunta per le immunità del Senato che dopo quattro sedute ha accolto (tra le grida di disapprovazione del Partito democratico) la proposta del presidente e relatore Maurizio Gasparri. Sedici componenti l'organismo di Palazzo Madama ...

Riccardo Fraccaro : "Espellere Chi vota sì sul caso Diciotti? Si valuterà" : La sanzione o espulsione di un senatore M5S che dovesse disattendere in Aula la linea del Movimento, votando sì all'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, "sarà decisa eventualmente dagli organi preposti. Io faccio parte del collegio dei probiviri per cui non mi posso esprimere al riguardo. Certo, credo che i nostri parlamentari debbano rispettare la base". Lo afferma Riccardo Fraccaro, ministro grillino per i ...

Voto M5S salva Salvini - Grillini spaccati : «Ora Chi vota in dissenso è fuori» : I parlamentari, non tutti, si sciolgono in un applauso appena Luigi Di Maio entra nella saletta del gruppo scortato dai suoi ministri e dice che «con questo risultato i nostri iscritti hanno...

Grillini spaccati - lite in assemblea : «Ora Chi vota in dissenso è fuori» : I parlamentari, non tutti, si sciolgono in un applauso appena Luigi Di Maio entra nella saletta del gruppo scortato dai suoi ministri e dice che «con questo risultato i nostri iscritti hanno...