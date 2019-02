Cento anni di Citroen - che passione : Il conforto di una pausa golosa sarà gradito a grandi e piccoli, dopo le ore passate nel mondo ludico di Citroën. Per iniziare, una torta '2CV', realizzata con uno stampo per torte con la forma ...

Bulgaria : viceministro Economia - Pil cresciuto del 30 per Cento in 10 anni : Sofia, 24 feb 19:22 - , Agenzia Nova, - Il prodotto interno lordo , Pil, della Bulgaria è cresciuto del 30 per cento in 10 anni. Lo ha affermato il viceministro dell'Economia bulgaro... , Bus,