C' è una nuova energia fantasma che accelera ancora di più l' universo?

Terna avvia i lavori di una nuova linea elettrica in Perù : Oltre 16 km di linea elettrica in alta tensione costruiti a un’altitudine record di 4.100 metri sulle Ande che consentiranno di collegare alla rete nazionale peruviana la centrale idroelettrica di Huallin, paese situato 500 km a Nord dalla capitale Lima, incrementando in modo significativo la produzione e il trasporto di energia rinnovabile a beneficio sia della comunità locale sia di tutte le altre popolazioni disagiate supportate ...

Luca Guadagnino al lavoro per una nuova serie HBO : Inarrestabile Luca Guadagnino che, mentre il suo Suspiria continua a mietere nuovi premi – tra i più recenti, gli Independent Spirit Awards – sarebbe già al lavoro su un nuovo progetto. Secondo quanto rivelato da The Observer, si tratterebbe di una nuova serie drammatica per HBO, che si aggiunge agli altri piani di Guadagnino, tra cui il nuovo film, Blood on the Tracks, con protagonista Chloe Grace Moretz, mentre da tempo ...

Fortnite Stagione 8 : una nuova immagine teaser suggerisce l'arrivo dei Draghi : Epic Games continua a condividere in rete indizi relativi all'attesa Stagione 8 del popolare Fortnite, stuzzicando la fantasia dei numerosi fan.Gli sviluppatori stanno pubblicando su Twitter alcune immagini per la nuova Stagione, l'ultima mostrava un minaccioso serpente.Stavolta, Epic ha condiviso un nuovo tweet che suggerirebbe il possibile arrivo dei Draghi nel battle royale. Nella nuova immagine teaser, riportata da VG247.com, è possibile ...

Clochard inizia una "nuova vita" grazie all'appello su Facebook : la storia di Francesco : Il suo video messaggio è circolato nei giorni scorsi sui social e il Clochard 63enne da Roma si è già trasferito a Mantova...

F1 – Svelato il ‘segreto’ della nuova SF90 di Vettel : sul volante di Seb spunta una terza leva - ecco a cosa serve : Sulla nuova Ferrari di Sebastian Vettel spunta una leva sul volante, svelata la funzionalità della novità montata sulla SF90 del tedesco La nuova Ferrari di Sebastian Vettel, insieme alle altre monoposto protagoniste del prossimo campionato mondiale di Formula Uno, è scesa in pista oggi in occasione della prima giornata dei secondi test pre-stagionali 2019. Un dettaglio della SF90 del tedesco però ha colpito i fan più attenti. Sul volante ...

Su Quattroruote in esclusiva - A Ginevra una concept anticipa la nuova Fiat Panda : La notizia: in un anno che per il gruppo FCA risulta povero di novità di mercato, il marchio Fiat porta al Salone di Ginevra una concept car, che offre uninteressante apertura su ciò che arriverà nel futuro prossimo. La notizia nella notizia: la concept prefigura la futura generazione di uno dei modelli più importanti nella gamma del marchio italiano, anzi unicona stessa della produzione della casa torinese: la Panda (pur avendo dimensioni un po ...

Di Maio : "Io capo del M5s per altri 4 anni". E lancia una nuova organizzazione : Roma, 26 feb., askanews, - Alleanze locali con liste civiche "in via sperimentale" ; no al limite dei due mandati per i soli consiglieri comunali; coordinatori regionali e responsabili verticali per ...

Italia e Cina - pronti per una fase nuova : Quali sono gli effetti e le conseguenze sull'economia Italiana dei dazi posti dal governo USA e del nuovo protezionismo? 'Le politiche protezioniste non giovano all'economia e in genere portano danno ...

Salviamo Patrick : la raccolta fondi per donare una nuova speranza al giovane che combatte contro un raro tumore : Patrick è una ragazzo di origine polacca, ma è stato ormai adottato da Bologna, la città in cui vive da anni. La sua fidanzata Luciana lo descrive come un "ragazzo solare, sempre di buon umore, il gentiluomo che ti apre lo sportello della macchina per farti accomodare, uno sportivo sempre carico di energie". Poco più di un anno fa le cose nella sua vita sono cambiate: dal gennaio 2018 Patrick Majda combatte contro un ...

Cuba ha una nuova costituzione - che reintroduce la proprietà privata - : Il testo è stato approvato dall'87 per cento della popolazione. Le novità riguardano soprattutto la sfera economica col ritorno della proprietà privata

Takagi & Ketra annunciano l’uscita della nuova canzone “La luna e la gatta” : Venerdì 1 marzo! The post Takagi & Ketra annunciano l’uscita della nuova canzone “La luna e la gatta” appeared first on News Mtv Italia.

Alle 18 una nuova imperdibile diretta dedicata ad Anthem : Anche per oggi è in programma una nuova imperdibile diretta di Eurogamer.it che si concentrerà su Anthem di BioWare.Più nello specifico, questo pomeriggio il focus sarà sui contenuti end-game e le roccaforti del gioco. Per queste ultime, EA ha già fornito un video in cui ci spiegava come affrontarle al meglio.A partire dAlle ore 18 potrete seguire la diretta, in compagnia di Gianluca Musso, sul nostro canale Twitch ufficiale, sulla pagina ...