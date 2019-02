laprimapagina

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Riunione della Giunta regionale calabrese, mercoledì pomeriggio, presieduta dal vice presidente Franco Russo, su proposta del quale è stata approvata

blogstreetnews : [Fonte: laprimapagina_it] Catanzaro. Richiesta dichiarazione di carattere eccezionale per gli eventi alluvionali - CatanzaroAngelo : condivido in pieno la richiesta del mio Presidente Massimo Guerrini. Vogliamo un confronto pubblico in Circoscrizi… -