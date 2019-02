Catania | Novellino | ' Io | sergente di ferro Ho subito accettato questa sfida'

Novellino nuovo tecnico del Catania : Walter Novellino è il nuovo allenatore del Catania . La società rossazzurra ha ufficializzato in mattinata il nome del sostituto di Andrea Sottil, sollevato dall'incarico in seguito alla sconfitta di ...

Catania - Walter Novellino è il nuovo allenatore : è ufficiale : Sarà Walter Novellino il nuovo allenatore del Catania . La società rossazzurra ha deciso di puntare su un profilo di esperienza per ripartire dopo l'esonero di Andrea Sottil , allontanato in seguito ...

Walter Novellino nuovo allenatore del Catania : Non c’è pace nemmeno in panchina. Infatti, dopo l’esonero di Sottil, la società rossazzurra aveva individuato Gautieri come sostituto, ma

Serie C - il Catania chiama Novellino in panchina per il dopo Sottil : C'è una nuova panchina per Walter Novellino. È il tecnico campano l'uomo su cui il Catania ha deciso di ripartire dopo l'esonero di Andrea Sottil, scattato lunedì dopo la sconfitta per 2-0 in casa ...