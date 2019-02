Casting per un film da girarsi a Roma e uno spot pubblicitario di una azienda di ceramiche

Blastingnews

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Sono aperti iper la ricerca di un'attrice, con buona conoscenza della lingua inglese, per realizzare undi genere horror e di livello internazionale. Le riprese si svolgeranno successivamente a. Sono inoltre attualmente in corso le selezioni per realizzare un interessante web, danelle vicinanze di Bologna, per una notadiUnhorror Per un nuovo interessantedi genere horror di livello internazionale e strutturato a livello antologico, sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di una donna di età scenica compresa tra i 30 e i 35 anni. Si richiede una conoscenza di buon livello della lingua inglese. Saranno particolarmente gradite le candidate con tratti somatici correlati al contesto britannico, come ad esempio le lentiggini e i capelli rossi, ma non stiamo parlando di elementi indispensabili. Le ...

GrandeFratello : La nostra @carmelitadurso è prontissima... e voi? ?? La nuova edizione di Grande Fratello è sempre più vicina! ?? Pe… - centoquattro : RT @ElisabettaGall7: Uno va in barca invece che in aula, una finge di essere aggredita al supermercato, una non restituisce i soldi e incol… - zazoomblog : Casting in corso per un film di Giovanni Maderna e per una web TV a tema fitness - #Casting #corso #Giovanni… -