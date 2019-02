Caso Iva - Tria scuote il governo : «Così non si va avanti» : ROMA «Ma così non si può andare avanti. Voi pensate che il problema è la Tav. Certamente lo è, ma non il solo. E? tutto bloccato, fermo!»....

NBA – Kareem-Abdul Jabbar sul Caso Davis : “situazione simile alla mia - dovevano risolverla in privato ma…” : Karrem-Abdul Jabbar dà il suo autorevole parere sulla situazione legata alla cessione di Anthony Davis: l’ex Lakers fa un parallelismo con il suo addio a Milwaukee Anche dopo lo scoccare della trade deadline che ha praticamente rimandato ogni discorso di mercato alla prossima estate, Anthony Davis continua ad essere il nome più chiacchierato del mercato NBA. La situazione in casa Pelicans appare impossibile da ricucire: una volta ...

ESCLUSIVA EC - Ferraris : 'Calcio tuttora importante biglietto da visita per la criminalità organizzata. Sulle scommesse e il Caso Pro ... : Per curiosità, qual è l'origine di questa sua passione per il genere noir? ' Io ho fatto per tanti anni la cronaca, anche nera e giudiziaria. Soprattutto sono un grande appassionato di gialli. Quindi ...

Inter - la verità sul Caso Icardi arriva da Zanetti : “ancora deve chiarirsi col gruppo” : Javier Zanetti ha parlato del sorteggio di Europa League ma anche del ben noto caso Icardi che tiene banco all’Inter “Giocare la seconda partita in casa può essere un bene, ma affrontiamo una squadra tedesca che è sempre difficile da battere. Ci dobbiamo preparare nel migliore dei modi. L’Inter deve sempre cercare di arrivare in fondo in ogni competizione, è anche vero che ci sono altre squadre attrezzate ma noi ci ...

Caso Maugeri - il processo a Formigoni arriva in Cassazione : rischia il carcere : Parte delle imputazioni già prescritta, ma la legge 'spazzacorrotti' potrebbe aprire le porte del carcere per l'ex governatore che in appello era stato condannato a 7 anni e mezzo

Caso Icardi/ Miele : per restare all'Inter dovrebbe cambiare procuratore - esclusiva - : Caso Icardi: intervista esclusiva a Mario Miele sulla vicenda che riguarda il bomber e la moglie procuratore Wanda Nara e la dirigenza dell'Inter.

Caso Icardi - Wanda Nara adesso fa sul serio : arrivano i primi segnali d’addio sui social [FOTO] : La moglie-agente dell’attaccante argentino ha postato un messaggio chiaro prima di andare a dormire, rispondendo anche con un cuore spezzato ad un commento L’avventura di Mauro Icardi con la maglia dell’Inter sembra ormai ai titoli di coda, l’attaccante argentino vive sempre più da separato in casa dopo la questione fascia di capitano. A rendere la situazione ancora più critica ci si mette anche Wanda Nara, che ...

Caso Diciotti - arriva il responso di Rousseau : i grillini dicono no al processo contro Salvini : Sono orgoglioso di far parte dell'unica forza politica che interpella i propri iscritti, chiamandoli ad esprimersi. Presto ci saranno votazioni anche sulla nuova organizzazione del MoVimento 5 Stelle'...

Losanna : al via l'udienza relativa al Caso IAAF - Semenya : iniziata, presso la Corte Arbitrale dello Sport, l'udienza relativa al caso che oppone la mezzofondista sudafricana Caster Semenya e la Federazione mondiale di Atletica

Caso Pro Piacenza - Ghirelli tuona : “violata la lealtà sportiva! C’era in campo un massaggiatore” : Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli non le ha mandate a dire dopo quanto accaduto ieri tra Pro Piacenza e Cuneo “Siamo tutti in doverosa attesa del giudice sportivo. Questa vicenda del Pro Piacenza dimostra che è stato violato un punto di lealtà sportiva incredibile. Quando si decide di mettere in campo un massaggiatore è evidente che c’è una manovra chiarissima volta a inficiare un percorso e su questo il giudice ...

Sanremo 2019 - Caso televoto. Baglioni : «Se Festival vuole essere popolare - allora solo voto da casa» : Sanremo , il sistema di votazione l'anno prossimo potrebbe cambiare: ne ha parlato Claudio Baglioni nella conferenza stampa finale di pochi minuti fa, dopo le polemiche sul televoto che aveva premiato ...

Napoli - Caso Hamsik : trattativa arenata - il legale spiega l’accaduto : Marek Hamsik ancora non si e’ trasferito in Cina, il capitano del Napoli al momento vive in un limbo in attesa di risvolti Il Napoli sta ancora vivendo una situazione di incertezza in merito al suo capitano Marek Hamsik. La trattativa per il suo trasferimento in Cina sembra essersi improvvisamente arenata, anche se non e’ ancora definitivamente tramontata. Fulvio Marrucco, legale di Marek Hamsik, ha rivelato quanto sta ...

Anticipazioni Il Segreto trame iberiche : Fè potrebbe essere viva e tornare alla Casona : Nelle puntate spagnole della soap Il Segreto a breve inizieranno a verificarsi alcune stranezze a seguito di una terribile morte. Le Anticipazioni ci svelano infatti che l'amatissima Fè morirà per mano di Faustino. La donna sarà soccorsa immediatamente da Mauricio che la porterà dal dottor Alvaro. Poco dopo, poi, il Goday dirà a tutti che la poverina è deceduta. E da questo punto in poi un mistero aleggerà su Puente Viejo, ecco perché. Il ...

Crescita - Tria : “Battuta d’arresto più che vera recessione. In ogni Caso non servirà manovra correttiva” : “Per ora possiamo parlare di una battuta d’arresto più che di una vera recessione” e comunque “abbiamo a disposizione diversi strumenti di politica economica per riavviare la Crescita”. In ogni caso “non si manifesterebbe la necessità di una manovra” correttiva perché “un eventuale sforamento se dovuto a un peggioramento del ciclo” causa “un allargamento dell’output gap e non impatta sul saldo ...