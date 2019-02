Carlo Calenda | Il bagno ghiacciato? Era una presa in giro ai sovranisti | ma mia

huffingtonpost

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) "Era autoironico, unainverso i", dice, ai microfoni de "i Lunatici" di Rai Radio2, tornando sulle foto pubblicate ieri sui social che lo mostrano in costume davicino ad un laghetto. "Lo faccio tutti gli anni in un laghetto vicino a San Virgilio. Visto che i, Putin in particolare, lo fanno spesso, ho voluto far vedere che anche i democratici possono farlo. Qualcuno mi ha criticato? Perché non hanno senso dell'ironia. I democratici devono imparare ad essere un po' meno sussiegosi. mia moglie mi ha anche strigliato perché ha detto che sono in una condizione fisica pietosa".Entrato nel novero delle imitazioni di Crozza l'ex ministro si dice divertito: "Nell'anteprima sembrava parlassi ternano, magari io ho un'inflessione romana, ma il ternano mi è proprio lontano. Ora è migliorata, è ...

