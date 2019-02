Carcere per George Pell - cardinale pedofilo. Difesa choc del suo legale al processo : "Fu una semplice penetrazione" : Il cardinale George Pell sta trascorrendo la sua prima notte in Carcere dopo che i giudici australiani gli hanno revocato la libertà su cauzione (concessa l'anno scorso per permettergli di subire un intervento chirurgico alle ginocchia). E il Vaticano rompe gli indugi registrati ieri. La sala Stampa della Santa Sede ha comunicato che la Congregazione per la dottrina della fede ha aperto un processo canonico nei confronti di George Pell ...

Firenze - omicidio Ashley Olsen : la cassazione conferma 30 anni di Carcere per Cheik Diaw : La 35enne americana era stata strangolata in casa il 9 gennaio 2016, dopo aver avuto un rapporto sessuale con il senegalese: il ricorso dell'imputato è stato respinto dalla massima Corte. Attualmente Cheik Diaw è detenuto nel penitenziario di San Gimignano (Siena).Continua a leggere

Detenuto ingoia microtelefoni : scoperto in Carcere : Un Detenuto di Agrigento dopo un permesso premio è rientrato nel carcere di Trapani dopo aver ingoiato quattro micro cellulari

Trapani - ingoia 4 mini cellulari per portarli in Carcere : detenuto scoperto dagli agenti : Al ritorno in carcere a Trapani dopo un permesso premio un detenuto ha tentato di fare passare inosservati ai controlli quattro micro cellulari ingoiandoli. Ma è stato scoperto e messo in isolamento. I cosiddetti tiny phone, di cm.5,2 per 2, sono stati individuati grazie al manta ray nell'addome del cinquantenne.Continua a leggere

Melbourne - Pell condannato per pedofilia : ora rischia 50 anni di Carcere : In Australia, il cardinale George Pell è stato condannato dal tribunale di Melbourne per violenza sessuale su minori. Pell era stato reputato colpevole per fatti avvenuti nel 1996, riguardanti abusi sessuali verso due ragazzi minorenni, rispettivamente di 12 e 13 anni. I due giovani ragazzi, in quel periodo facevano parte del coro della cattedrale di Melbourne, Saint Patrick. Il caso ha avuto un notevole scalpore, poiché mai prima d'ora, un così ...

Spazzacorrotti - Saviano : ‘L’onestà va resa conveniente’. Gomez : ‘Carcere? Deterrente straordinario per colletti bianchi’ : “Il modo reale per poter scardinare la corruzione, ancora prima delle repressione, è rendere conveniente l’onestà. Se ti conviene essere onesto sarai onesto”. Lo ha detto Roberto Saviano, rispondendo a una domanda sulla nuova legge ‘Spazzacorrotti’ come strumento per combattere la corruzione, durate la presentazione del libro Bloody Money, frutto di una collaborazione tra Paper First, collana di libri della Società Editoriale ...

Una Vita Anticipazioni 27 febbraio 2019 : Ramon chiede perdono ad Antonito in Carcere : Il Palacios rifiuta di dichiararsi colpevole e viene picchiato da una guardia. Ramon capisce che suo figlio è stato incastrato e corre in carcere a chiedergli perdono.

Il cardinale Pell condannato in Australia per pedofilia : Rischia fino a 50 anni di Carcere : E' stato giudicato colpevole di abusi sessuali nei confronti di due ragazzi. Il principale consigliere finanziario di Papa Francesco e ministro dell'Economia vaticano continua a dichiararsi innocente e prevede di ricorrere in apPello

In Carcere da innocente per 39 anni - ora potrebbe ricevere un risarcimento milionario : Era stato condannato all'ergastolo nonostante fosse innocente e, dopo 39 anni passati in carcere, ora potrebbe ricevere un maxi risarcimento milionario . È un caso di mala giustizia che potrebbe ...

Roma - per i giudici è colpevole : ad Alemanno sei anni di Carcere per Mafia Capitale : Per il suo ruolo apicale in quanto sindaco, sarebbe stato il 'politico di riferimento' all'interno dell'amministrazione comunale capitolina dell'organizzazione Mafia Capitale capeggiata da Massimo Carminati. Si sarebbe fatto corrompere e avrebbe ricevuto molto denaro, in cambio di precisi 'favori': pilotare nomine e appalti, specie nella municipalizzata Ama. Non più accuse pesantissime, ma certezze quelle dei giudici della Seconda sezione penale ...