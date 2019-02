Cancro al seno | fare sport riduce rischio mortalità

Tumori : test del sangue rivela il Cancro al seno : Nuovo metodo non invasivo potrebbe rivoluzionare l’oncologia: un test del sangue permetterebbe ai medici di diagnosticare il cancro al seno. Lo notizia arriva dall’Università di Heidelberg (Baden-Württemberg), che ha annunciato di aver messo a punto una nuova procedura per svelare la presenza di un cancro. La procedura richiede solo pochi millilitri di sangue e si basa sul controllo di alcuni biomarcatori ‘spia’ della ...

“Screening mammografico cruciale contro il Cancro al seno” : “Per prevenire il cancro bisogna certamente seguire le regole cui tutti si dovrebbero attenere per essere in salute. Un’alimentazione equilibrata, possibilmente con una dieta mediterranea, e soprattutto fare attività fisica. Detto questo, non esiste una prevenzione specifica per il tumore della mammella. La prevenzione si attua con la diagnosi precoce e quindi invitando le donne a partecipare allo screening mammografico, quello ...

Neonata rifiuta l'allattamento : mamma scopre di aver un Cancro al seno : Che ci fosse qualcosa che non andava Claire Granville, una 40enne infermiera della città inglese di Hull, lo ha sospettato fin dall'inizio della vicenda. Matilda, la sua figlioletta, improvvisamente ...

Chili di troppo aumentano rischio Cancro seno : Aumentato tra le donne con meno di 50 anni negli ultimi anni, il cancro al seno non smette di essere una delle priorità delle politiche di salute, oggetto di campagne informative e screening. Alle quali è necessario affiancare una corretta Gli esperti mondiali ritengono che i casi di malattia vedranno un incremento sino a raddoppiare anche nelle donne più giovani, entro il prossimo decennio. Tra le cause sono indagate speciali le cause ...

Tumori e malnutrizione per eccesso : i casi di Cancro al seno potrebbero raddoppiare entro il 2030 : A causa della malnutrizione per eccesso, ovvero per sovrappeso e obesità, i casi di cancro al seno potrebbero raddoppiare entro il 2030: dell’argomento si discute nell’ambito del convegno Nutrients beyond Nutrition (Nutrienti oltre la nutrizione), in corso a Napoli. “La malnutrizione per eccesso (BMI 30) è stata additata come fattore di rischio per i Tumori al seno positivi ai recettori ER nelle le donne in post menopausa, ma ...

Tumori : agopuntura contro il dolore delle cure - studio Ieo su pazienti con Cancro al seno : Può l’agopuntura aiutare a controllare e ridurre il dolore per le terapie anticancro, l’ansia e gli altri effetti avversi che, in varia misura, insorgono dopo ogni intervento chirurgico? L’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano punta a rispondere a questa domanda con un nuovo studio clinico. Missione: fotografare i benefici dell’agopuntura su questo fronte. Il punto di partenza sono i risultati preliminari su un ...

Pomeriggio 5 - la toccante telefonata di Serena Grandi : 'Un Cancro subdolo. Sotto a quel lifting sul seno...' : Dopo aver rivelato in un'intervista a Chi di avere un tumore , Serena Grandi ha telefonato in diretta a Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso . L'attrice ha ribadito che il cancro le è stato asportato lo ...

Brescia - aveva 41 anni e da 6 lottava contro Cancro al seno : si è spenta Chiara Gandolfi : Da tempo lottava contro quel terribile male chiamato cancro e purtroppo dopo sei anni di battaglie non ce l'ha fatta. Chiara Gandolfi si è spenta a 41 anni, lasciando un marito e una figlia, Matilde, oltre al dolore che attanaglia tutte le altre persone che le hanno sempre voluto bene. Sono passati sei mesi dall'ultimo aggiornamento sul blog di Chiara Chiara Gandolfi è una delle tante persone che purtroppo si ritrovano a lottare contro quel ...

Tumore del seno - le ultime novità dall’oncobiotica : la “disbiosi” potrebbe avere predisporre alcune donne al Cancro : Grazie a uno studio condotto presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS – Università Cattolica, in collaborazione con l’Università della Tuscia di Viterbo, si è scoperto che anche la composizione della flora batterica che si annida nel tessuto delle mammelle potrebbe avere un ruolo nel predisporre certe donne al cancro del seno. In futuro questa conoscenza potrebbe portare alla messa a punto di un test di rischio per ...

Cancro al seno : il ruolo nocivo dell'alcol e quelle benefico della frutta : Quanto mai interessante uno studio britannico che ha coinvolto quasi 700.000 donne nell’ambito di un lavoro scientifico più complessivo durato quasi 20 anni e che ha riguardato una popolazione femminile di un milione e trecentomila donne all’interno di uno studio denominato Million Women Study. La conclusione di questa lunga e delicata ricerca medica ha portato a risultati sicuramente inaspettati, rappresentati in primis dal ruolo ...

Protesi al seno e rischio Cancro : stop alle forniture anche in Italia : Dopo lo stop in via precauzionale lanciato dall’Agenzia nazionale francese per la sicurezza dei medicinali, la stessa azienda produttrice ha sospeso la vendita in Europa, così anche in Italia alcune regioni hanno ordinato lo stop momentaneo alle forniture. "Ogni paziente verrà contattata e potrà chiedere chiarimenti, ma al momento non sono previsti interventi chirurgici per espiantare la Protesi dell’azienda francese" ha spiegato l’assessore ...