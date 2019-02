Caldo record al Centro Nord | è una giornata incredibile | +20°C a Roma e Milano | tutti i

Caldo record nel Centro Europa : 21 gradi a Londra - gente in maglietta nei parchi : Una persistente figura di alta pressione è ormai da giorni posizionata sull'Europa Centro-occidentale e sta apportando un vero e proprio anticipo di Primavera soprattutto fra Francia e Regno Unito,...

Nuovo record di Caldo in Regno Unito - raggiunti +21 - 2°C ai Kew Gardens : massime sconvolgenti nelle Isole Britanniche [FOTO e DATI] : 1/31 ...

Caldo record in Europa - a quando una fine? : Febbraio ormai è rimasto dominato da un poderoso Anticiclone non solo al Centro-nord italiano ma anche su buona parte dell’Europa con un clima per lo piu’ primaverile. Diversi i record battuti per il Caldo anomalo sul continente nostro con valori superiori alla norma sui 10°C per tanti giorni e lo zero termico solo sopra i 3500m (un valore in quota tipico anche dell’Estate). Da notare l’ anomalia negativa invece che ...

Caldo incredibile in Toscana : +22°C a Prato - Massa e Sesto Fiorentino. Stravolti decine di record storici mensili [DATI] : Caldo sconvolgente in questi giorni al Centro/Nord Italia. Oggi in Toscana molte località hanno superato il muro dei venti gradi per l’ennesima volta in quest’incredibile mese di Febbraio. Addirittura a Prato San Niccolò e a Montemurlo Oste (PO) la colonnina di mercurio ha raggiunto +22,3°C. decine di stazioni meteorologiche ufficiali hanno battuto i loro precedenti record di Caldo storico mensile per Febbraio, ecco tutti i ...

Previsioni Meteo - fine Febbraio di Caldo record in Europa e al Centro/Nord Italia. Inizio Marzo rovente anche al Sud - l’Inverno è finito : 1/24 ...

Caldo anomalo in Europa : in Scozia la massima più alta di Febbraio dal 1897 - record a Berlino - Caldo anche in Norvegia [DATI] : Dietro alle condizioni insolite che stanno stravolgendo l’Europa in questo mese di Febbraio, c’è un enorme sistema di alta pressione che sta permettendo all’aria calda di raggiungere Gran Bretagna, Norvegia e Svezia. In Gran Bretagna l’arrivo del caldo è dimostrato dai record nazionali infranti. Aboyne, in Scozia, ha raggiunto +18,3°C nel pomeriggio di oggi, 22 Febbraio. È un nuovo record di temperatura massima per il mese di Febbraio in tutta ...

Caldo senza precedenti sull’Italia - altro che Inverno : è un “Febbruglio” da record - oggi +23°C sulle Alpi [DATI SHOCK] : 1/4 ...

Previsioni Meteo : un po’ di freddo al Sud nel weekend - fine Febbraio con Caldo record al Nord/Ovest [MAPPE] : 1/16 ...

Caldo senza precedenti oggi in Toscana - boom di +20°C in tutta la Regione : battuti tanti record storici [DATI] : oggi, Venerdì 15 Febbraio 2019, in Toscana sono stati superati per la prima volta i +20°C con una giornata tipicamente primaverile in tutta la Regione. Le temperature più elevate sono state le seguenti: Firenze Peretola (FI) +20,5°C Montemurlo Oste (PO) +20,4°C Pomarance Piano delle Macie (PI) +20,4°C Capalbio Selva Nera (GR) +20,3°C Firenze Genio Civile (FI) +20,3°C Alberese Casello Idraulico (GR) +20,2°C Grosseto Aeroporto (GR) +20,2°C (nuovo ...

Febbraio shock con l’Anticiclone dei record - Caldo senza precedenti in tutt’Europa : oggi +22°C in Francia - +20°C a Roma e Firenze - +18°C in Germania [DATI] : 1/13 ...

Dal freddo al Caldo record : neve al nord e temperature roventi al sud in Argentina : temperature record in Argentina: si passa dal caldo estremo nel sud (20°C in più rispetto alla media stagionale) a nevicate senza precedenti nel nord, al confine con la Bolivia. Nel profondo sud del Paese si stanno registrando valori record: 2 giorni fa a Perito Moreno, nel nord-ovest di Santa Cruz (a 500 km dal ghiacciaio omonimo), si sono rilevati +38,2°C, quasi 3°C in più rispetto al precedente primato di +35°C raggiunto nel 1961, ha spiegato ...

L’Australia stretta nella morsa di Caldo record e alluvioni : piogge record nel Queensland : L’Australia sta affrontando, dopo temperature record, un’emergenza inondazioni: nel Queensland si registrano piogge incessanti e intense da oltre una settimana, ed in alcune aree potrebbe cadere un altro metro di pioggia nei prossimi giorni, una vera e propria alluvione. In soli 7 giorni Townsville ha fatto registrare l’impressionante livello di un metro di pioggia (il precedente record era di 886 mm, registrato in quella che ...

Il meteo estremo infrange record in tutto il mondo : dal Gennaio più Caldo di sempre in Australia alle temperature polari degli USA passando per il Regno Unito : Città americane più fredde dell’Artico, l’inferno in Australia, neve su tutto il Regno Unito. È appena passato un mese del 2019 e i meteorologici stanno già parlando di modelli meteorologici estremi che hanno paralizzato città sparse in tutto il globo. Negli Stati Uniti, nel corso di questa settimana circa 200 milioni di americani hanno subito gli effetti di un’ondata di gelo senza precedenti che ha portato le temperature a -49°C e provocato ...

Australia - Caldo record a gennaio : E' un caldo record quello registrato nel mese di gennaio in Australia, con temperature medie al di sopra dei 30 gradi. Si tratta di un fenomeno "senza precedenti" stima il dipartimento meteo, citato ...