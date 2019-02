Caldo | Coldiretti | “Aumentano gli incendi | uno al giorno da inizio anno”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Ilanomalo spinge glinel 2019 in cui con quasi un rogo aldall’dell’anno (44) per un totale di ben 1442 ettari andati in fumo. E’ quanto emerge da un’elaborazione disu dati Effis in relazione al codice rosso per allarmescattato in Lombardia con i roghi che hanno devastato nelle ultimi giorni un fronte di oltre 400 ettari in Toscana.Gli– sottolinea la– sono favoriti dal forte vento e dall’ambiente secco in un mese di febbraio con temperature massime di 2,8 gradi superiori alla media secondo le elaborazionisu dati Ucea relativi alla seconda decade di febbraio.Per ricostituire i boschi andati in fiamme – precisa la– ci vorranno almeno 15 anni con danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo. Nelle foreste andate a fuoco – conclude– saranno impedite anche tutte ...

