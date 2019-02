Calcio – Mondiali in Qatar a 48 squadre | Infantino ironico | “perchè vogliamo che

Il ritorno ai Mondiali di Calcio delle Azzurre : l’Italia è nel gruppo C : A 20 anni dall’ultima qualificazione, la Nazionale italiana di calcio femminile parteciperà ai Mondiali di Francia 2019. C’è una Nazionale pronta a difendere nuovamente i colori dell’Italia ai Mondiali di calcio, ed è quella femminile. Le Azzurre si sono qualificate all’ottava edizione della competizione, che avrà luogo in Francia dal 7 giugno al 7 luglio 2019. Il risultato ottenuto dalla Nazionale è senza dubbio positivo, e va inserito ...

LIVE Sport - DIRETTA lunedì 4 febbraio : Loginov e Joerg vincono nel PGS dei Mondiali - i risultati dei posticipi di Calcio e basket : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport in questo lunedì 4 febbraio ricca di eventi. Fari puntati sugli Sport invernali. Prendono il via da quest’oggi i Mondiali 2019 ad Are (Svezia) di sci alpino e l’Italia punta subito a mettersi in evidenza nella prima prova cronometra della discesa libera femminile dove la nostra Sofia Goggia, appena tornata dal suo infortunio di inizio stagione, vorrà dimostrare di essere ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : Inghilterra e Bielorussia nel Main Round con l’Italia e con l’Ungheria : Dal 29 gennaio al 3 febbraio hanno avuto luogo gli incontri del Preliminary Round delle Qualificazioni ai Mondiali 2020 di Calcio a 5, che si disputeranno in Lituania nel 2020. 32 compagini si sono giocate i 16 pass a loro disposizione per il Main Round, che si terrà dal 22 al 27 ottobre 2019 e comprendente anche l’Italia. Di seguito la composizione dei raggruppamenti della fase preliminare: Preliminary Round (29 gennaio-3 febbraio ...

LIVE Sport - DIRETTA 31 gennaio : Perathoner in evidenza nei Mondiali di snowboard - ultimo botti di Calciomercato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, giovedì 31 gennaio. Si inizia nella notte, con i risultati della NBA, per poi passare al tennis con le lunghe partite dei tornei WTA di Hua Hin e di San Pietroburgo, ma anche al golf, con l’Arabia Saudita che ospita l’European Tour. In serata, invece, spazio ai Mondiali di snowboard ed alle grandi emozioni di volley (Champions League), basket (Eurolega maschile ed EuroCup ...

Mondiali di Calcio femminili – L’Italia si avvicina alla rassegna iridata con due sfide amichevoli : Due amichevoli in vista per l’Italia femminile di calcio, contro Cile e Galles, in vista dei Mondiali 2019 Inizia l’anno del Mondiale, con la Nazionale Femminile che, a vent’anni di distanza dall’ultima partecipazione, quest’estate in Francia tornerà ad essere tra le protagoniste della Fase finale della Coppa del Mondo. Un 2019 che può rappresentare un nuovo punto di svolta per tutto il calcio in rosa e che si ...

Calcio femminile - Sara Gama : “In Italia stiamo crescendo ma c’è ancora molto da fare. Ai Mondiali? Vogliamo giocarcela con tutte” : Domani il campionato di Calcio femminile di Serie A torna protagonista e si ripartirà dalla Juventus capolista. Le bianconere, dopo un avvio stentato sancito dall’eliminazione in Champions League e dal ko contro la Fiorentina in Supercoppa Italiana, si sono rimesse in carreggiata grazie ad un ottimo mese di dicembre che ha consentito loro di riprendersi la vetta della graduatoria a danno del Milan di Carolina Morace. Tra le giocatrici più ...

Mondiali di Calcio 2022 in Qatar - ecco come sarà lo stadio principale : In vista dei Mondiali di Calcio del 2022, il Qatar ha deciso di finanziare la costruzione di 10 stadi nuovi di zecca. Tra questi, il più importante sarà senza alcun dubbio quello di Lusail, a circa 15 chilometri di distanza dal cuore di Doha, dove saranno dati il primo e l'ultimo Calcio al pallone dell'intera competizione sportiva: una struttura che sarà in grado di ospitare fino a 80 mila persone, e che porterà la firma del prestigioso studio ...