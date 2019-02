Calcio – Coppa Italia 2019 | le pagelle di Fiorentina-Atalanta | Josip Ilicic e Federico

oasport

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Si è da poco chiusa la sfida tra, valida per l’andata delle semifinali di, con un 3-3 che ha lasciato tanti gol ed emozioni, in una partita ricca di stravolgimenti, e che verrà decisa solamente nella gara di ritorno, allo Stadio Atleti Azzurri d’Come sempre, alcuni giocatori sono riusciti a disputare una prova egregia, di grande sostanza e classe, mentre le difese hanno sofferto troppo, specie sulle fasce, dove Chiesa ehanno fatto il bello e il cattivo tempo per praticamente tutti i 90 minuti. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio ledella partita.(3-5-2)Alban Lafont 5: il talento non manca certamente al giovane francese, e lo fa vedere con una buona parata di riflessi in apertura, ma poi non riesce ad evitare la rete a tu per tu con il Papu Gomez, nella rete che sblocca la gara.Nikola ...

CorSport : #FiorentinaAtalanta, il #Franchi ricorda Davide #Astori ?? - pfellini : Fiorentina-Atalanta da pazzi, l'andata finisce 3-3 - CorSport : #CoppaItalia, #FiorentinaAtalanta 3-3: gol e spettacolo al #Franchi ?? -