Brexit,Camera:ok voto rinvio se no deal

Ladei Comuni ha approvato con 502 voti a favore e 20 contrari l'emendamento 'F' che obbliga May a chiedere unlimitato dell'uscita dalla Ue rispetto alla data prevista del 29/3 laddove il governo non riesca a strappare entro il 14 la ratifica del Parlamento né sulla sua linea,né sul noBocciato invece un emendamento dei laburisti che proponeva un pianoalternativo. Il risultato ( 240favorevoli e 323 contrari) porta ora l'opposizione,guidata da Corbyn, a lavorare per un secondo referendum.(Di mercoledì 27 febbraio 2019)

you_trend : ?????? #Breaking: Theresa #May chiederà alla Camera dei Comuni un voto sul No Deal e sulla possibilità di posticipare… - RaiNews : La Camera dei Comuni vota per proroga articolo 50 senza accordo entro 13 marzo: da oggi esiste la possibilità che l… - londranewsblog : Londra. Brexit. Difficile dibattito alla Camera dei Comuni su 5 emendamenti che potrebbero il destino della Gran Br… -