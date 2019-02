Brexit | tre voti in tre giorni | May prepara il rinvio

Tre voti in tre giorni per decidere il futuro della Brexit : Mancano soltanto 31 giorni alla Brexit , 29 marzo 2019, e dopo più di due anni di negoziati il futuro del Regno Unito è arrivato a una svolta: la premier britannica Theresa May ha annunciato che nella ...

Brexit verso il rinvio - ecco i tre scenari entro il 14 marzo : Il primo ministro britannico Theresa May ha aperto al rinvio della Brexit, posticipando l'inizio del processo oltre alla scadenza del 29 marzo 2019. La premier ha ufficializzato il proposito nel suo ...

Brexit verso il rinvio - ecco i tre scenari entro il 14 marzo : Il primo ministro britannico apre al rinvio della Brexit, posticipando per «un breve periodo» la data di inizio del divorzio dalla Ue (il 29 marzo 2019). I parlamentari britannici voteranno il 12 marzo sul suo patto, il 13 marzo sull’ipotesi di una rottura no-deal e il 14 marzo sul via libera a un’estensione dell’articolo 50...

May apre a un rinvio della Brexit. Londra potrebbe votare alle Europee : Il primo ministro britannico Theresa May apre al rinvio della Brexit, posticipando per «un breve periodo» la data di inizio del divorzio dalla Ue, attualmente il 29 marzo 2019,. La premier ha ...

May apre a un rinvio della Brexit. Londra potrebbe votare alle Europee : Il primo ministro britannico apre al rinvio della Brexit, posticipando per «un breve periodo» la data di inizio del divorzio dalla Ue (il 29 marzo 2019). I parlamentari britannici voteranno il 12 marzo sul suo patto, il 13 marzo sull’ipotesi di una rottura no-deal e il 14 marzo sul via libera a un’estensione dell’articolo 50...

May apre a un rinvio della Brexit. Londra potrebbe votare alle europee : Il primo ministro britannico apre al rinvio della Brexit, posticipando per «un breve periodo» la data di inizio del divorzio dalla Ue (il 29 marzo 2019)...

Contrordine - la Brexit potrebbe essere posticipata al 2021 : Theresa May e Jean-Claude Juncker. (foto: Thierry Monasse/Getty Images) I vertici dell’Unione europea vorrebbero rinviare la Brexit di due anni per risolvere tutte le controversie che la riguardano e garantire un’uscita ordinata. Lo scrive il quotidiano britannico Guardian, citando fonti diplomatiche. Se il piano venisse realizzato, il Regno Unito rimarrebbe un membro dell’Ue fino al 2021. L’ipotesi del rinvio emerge a ...

Fonti Ue : 'La Brexit potrebbe essere rinviata al 2021' : Secondo i tre ministri, un'uscita senza accordo rischia dui dannneggiare 'gravemente' l'economia britannica e di minacciare 'l'integrità' del Regno unito.

Brexit - fonti Ue : May chiederà a Bruxelles di posticipare di tre mesi data divorzio : Odissea Brexit: l'Ue prevede che la premier britannica Theresa May chiederà di posticipare di tre mesi la data in cui il divorzio effettivo del Regno Unito dall'Unione europea si dovrebbe ...

Tre deputate Tory contrarie alla Brexit abbandonano May. Oggi l'incontro con Juncker : Theresa May si appresta a incontrare, per l'ennesima volta, Jean Claude Juncker. La data stabilita per la Brexit si avvicina, ma tra Londra e Bruxelles non c'è alcun accordo definito. Per la premier britannica, intanto, perde pezzi del suo partito. Tre deputate Tory pro-Remain - contrarie, cioè, all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea - le hanno voltato le spalle: Anna Soubry, Sarah Wollaston e Heidi Allen hanno ...

May in missione a Bruxelles per l'intesa su Brexit. Mentre i Tory la abbandonano : Intanto è intervenuto il cancelliere dello Scacchiere Philippe Hammond secondo cui una Brexit senza accordo sarebbe una 'calamità reciproca' per Londra e per l'Ue, con un duro colpo all'economia ...

Brexit - addio al Partito Conservatore di Theresa May da parte di tre deputate : addio al Partito Conservatore di Theresa May da parte di tre deputate ribelli pro-Remain, Anna Soubry, Sarah Wollaston e Heidi Allen. Il terzetto ha annunciato l'adesione al Gruppo Indipendente ...

Brexit no deal o accordo in extremis - May da Juncker : Non conviene di sicuro all'economia d'oltremanica, come ammette uno dei colleghi di Gove più moderati e vicini alla City, il titolare delle Attività Produttive Greg Clark, parlando ai Comuni di una ...

Honda - La fabbrica di Swindon potrebbe chiudere dopo la Brexit : La Honda sarebbe in procinto di annunciare la chiusura della sua fabbrica di Swindon, Regno Unito, a seguito della Brexit. Lo ha anticipato un lancio dell'edizione britannica di Sky News. La sorte dell'impianto dello Wiltshire, che conta oltre 3.500 dipendenti diretti (esclusi dunque quelli dell'indotto) e produce oltre 100 mila auto l'anno, potrebbe essere annunciata già nella mattinata di martedì, secondo quanto riporta l'emittente inglese.Il ...