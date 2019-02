agi

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)di controlli antidoping oggi a Seefeld dove sono in corso i Campionatidi sci nordico. Ad essere coinvolti atleti di diverse Nazioni. Lo apprende l'AGI dai media austriaci. L'operazione, un “atto dovuto”, è stata condotta dalla magistratura e dalla polizia criminale austriaca. Il sospetto è legato ad attività illecite nel campo del doping. La squadrana non è stataneldei controlli antidoping avvenuti questa mattina a Seefeld nell'ambito dei Campionatidi sci nordico. Lo apprende l'AGI da fonti della Federazionena Sport Invernali. Secondo la televisione tedesca Ard, che al suo interno ha una redazione che si occupa di casi di doping, i controlli avrebbero riguardato l'Austria, Nazione ospitante dell'evento iridato, Estonia e Kazakistan e non viene escluso l'arresto di due atleti austriaci. Si ...

Corriere : Blitz antidoping ai Mondiali di sci nordico a Seefeld in Austria: 9 arresti - egitto86 : RT @Corriere: Blitz antidoping ai Mondiali di sci nordico a Seefeld in Austria: 9 arresti - blogLinkes : Blitz antidoping ai Mondiali di sci a Seefeld: arresti; Italia non coinvolta -