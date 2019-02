Bimba di 7 anni a scuola con un succhiotto | «Papà mi fa violentare da altri uomini»

Bimba di 7 anni va a scuola truccata e in tacchi a spillo : “Papà mi fa violentare da altri uomini” : La piccola aveva anche un succhiotto sul collo quando è arrivata nella sua scuola ad Albuquerque, nello Stato americano del New Mexico. Il padre respinge le accuse di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, abuso di minori, e traffico di esseri umani.Continua a leggere

Una coppia lesbica a Paperopoli (ma solo in Olanda) : a chiederlo è una Bimba di 10 anni : La piccola Fenna ha chiesto ai redattori dell'edizione olandese del fumetto "Paperino" di inserire almeno sullo sfondo dei...

Roma - a 2 anni soffocata da un pezzo di banana : la Bimba è in fin di vita : Stava mangiando una semplice banana per merenda, quando tutto ad un tratto si è verificato un drammatico imprevisto che potrebbe costare la vita ad una bambina di appena due anni e mezzo. Mentre la piccola di Civitavecchia stava mangiando, un pezzettino del frutto le è andato di traverso e, non riuscendo più a respirare, in pochi minuti è diventata cianotica. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la bimba al momento della tragedia ...

Sedicenne violenta Bimba di 10 anni mentre torna da scuola - poi la lascia morire in un torrente : L'adolescente, che non può essere nominato per motivi legali, si sarebbe avventato sulla piccola da dietro afferrandola per la gola, prima di trascinarla nel torrente gelido dove poi l'avrebbe lasciata moribonda dopo averla stuprata.Continua a leggere

Bimba di 2 anni soffocata con banana : ricoverata al Policlinico : Una bambina di 2 anni di Civitavecchia rimasta soffocata da un pezzo di banana è ricoverata in condizioni critiche al Policlinico Gemelli di Roma.

Mamma orco chiude la figlia di 3 anni in casa e va in vacanza : Bimba morta di fame e sete : La donna di 21 anni raccontava che la bimba stava bene e che non le mancava nulla ma in realtà si era completamente disinteressata di lei fino a lasciarla da sola in casa senza cibo e acqua per una settimana. A scoprire il corpo senza vita della piccola è stata la nonna che era andata a casa loro per fare una sorpresa alla bimba in occasione del suo terzo compleanno.Continua a leggere

Usa : Bimba di 5 anni abusata - la madre difende il pedofilo : Esattamente un anno fa, nella città di Wooster, in Ohio, si è consumata una violenza sessuale nei confronti di una bimba di soli 4 anni. Per l'ennesima volta, a commettere il fattaccio, è stato il fidanzato della madre della vittima. Fidandosi ciecamente di lui, la donna ha lasciato infatti la piccola nelle sue mani. Purtroppo, però, l'uomo, Anthony Brayant, ha fatto spogliare la bimba e l'ha violentata, senza tener conto del fatto che la ...

Bimba di 10 anni muore per un tumore. Il dolore della madre : "Niente funerale - non credo più : ha sofferto troppo" : A Padova. Iolanda Deda si è arresa mercoledì dopo un calvario durato 11 mesi. La mamma: "Nessun genitore dovrebbe vedere la propria figlia così"

Scozia - violentata e uccisa Bimba di sei anni : 16enne rischia l'ergastolo : Una vicenda inquietante quella che si è consumata sull'isola di Bute, nel sud-ovest della Scozia, dove una bambina di appena sei anni, Alesha MacPhail, è stata torturata, picchiata, violentata e infine uccisa dal suo assalitore. Secondo quanto si apprende dal sito Fanpage.it, però, si è arrivati ad una vera e propria svolta sull'episodio verificatosi nel luglio scorso, perché l'Alta corte di Glasgow ha riconosciuto colpevole un adolescente. Un ...

Addio piccola Dea. La Bimba di 2 anni affetta da una rarissima malattia si è arresa : Erano state organizzate diverse iniziative, sportive e culturali, per sostenere la famiglia nei costi degli interventi. Oggi purtroppo è giunta la triste notizia. La bimba foggiana era l'unica in Italia affetta dalla malattia di 'Beare Stevenson Cutis Gyrata', appena venti casi al mondo.Continua a leggere

Violenta la Bimba di 5 anni della fidanzata - la donna lo difende : “Non è vero - mia figlia mente” : Anche dopo la condanna a 10 anni di carcere, la madre della giovanissima vittima ha continuato a difendere Anthony Bryant, di Wooster, Ohio: "Non ci sono le prove", poi è scoppiata in lacrime, quando quando le è stato chiesto se amava sua figlia, rispondendo: "La amo con tutto il cuore”.Continua a leggere