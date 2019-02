Biglietti in prevendita per i concerti di Tom Walker in Italia nel 2019 | annunciato

optimaitalia

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)Sono ufficiali idi Tominnel. L'artista britannico ha ancheun disco in uscita per il 1° marzo che prenderà il titolo di What A Time To Be Alive ma è già stato anticipato dai singoli Angels, My Way e Just You and I. L'artista è già stato inper partecipare alla scorsa edizione del Festival di Sanremo per duettare con Marco Mengoni in Hola (I Say), singolo da Atlantico che l'artista di Ronciglione ha rilasciato il 30 novembre scorso, oltre che al Fabrique nell'ambito del tour che ha tenuto nel nostro Paese nel 2018.L'artista sarà quindi ancora inper promuovere il suo prossimo lavoro nella data del 23 giugno al Teatro Romano di Verona e il 24 giugno alla Corte degli Agostiniani di Rimini. Iper assistere aisono insu TicketOne dalle 10 del 1° marzo e saranno consegnati secondo le modalità ...

