Biglietti Atalanta-Fiorentina | come acquistare i tickets per la 26ma giornata di Serie A

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Domenica 3 marzo alle ore 18.00 si giocherà, sfida valida per ladiA. Allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo andrà in scena uno scontro diretto fondamentale per la zona Europa League. Le due squadre sono infatti distanziate da soli due punti in classifica, a favore degli orobici, che proveranno a sfruttare il fattore campo in questa sfida per aumentare ulteriormente il gap nei confronti degli avversari.L’è reduce da due sconfitte consecutive in campionato, l’1-3 contro il Milan e lo 0-2 contro il Torino, e dovrà reagire in questa sfida per evitare di perdere ulteriori posizioni. Dall’altra parte invece lanon perde da fine dicembre, quando fu superata 1-0 dal Parma, e arriva dal pareggio 3-3 con l’Inter. All’andata i viola si imposero 2-0 e curiosamente le due squadre si affronteranno di nuovo al Franchi ...

