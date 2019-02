Bertè | Pravo e Baglioni da Sanremo ai tour E De Gregori va a teatro

Patty Pravo con i dread perde in eleganza - ma premiamo il coraggio. Che grinta il look della Berté! : Anche quest'anno siamo giunti all'epilogo dell 'ennesimo Sanremo che, oltre che per le canzoni, sarà ricordato certamente anche per l' acconciatura da avatar di Patty Pravo e le gambe della Bertè.Per quanto riguarda i capelli della "ragazza del Piper" pur essendo perfetti dal punto di vista tecnico, non danno valore, anzi sminuiscono la cantante. L'immagine della Pravo da donna sofisticata ed elegante si è trasformata in ...

Il Sanremo che piace ai "gggiovani" non può fare a meno della sfrontatezza di Bertè - Pravo e Vanoni : Non è un Paese per giovani, figuriamoci il Festival. Specie poi se i diversamente giovani hanno la grinta di tre signore agées che sono da sempre sul palcoscenico e hanno anche tutta l'intenzione di ...

