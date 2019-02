Belen Rodriguez e Stefano De Martino passano la notte insieme | ecco il motivo

Stefano De Martino passa la notte a casa dell'influenzata Belen Rodriguez : le foto su Chi : Il riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è sempre più evidente: anche se i diretti interessati non confermano (ma neppure smentiscono) i gossip che li vorrebbero di nuovo in coppia, sono tanti gli indizi a favore di questa ipotesi. Il settimanale Chi uscito il 27 febbraio, per esempio, pubblica le foto esclusive della notte che il ballerino ha trascorso a casa dell'ex (?) moglie lo scorso weekend; stando alla ricostruzione che ...

Belen Rodriguez attaccata da Roberto Cavalli : 'Sei la preferita dei camionisti' : Roberto Cavalli sembra averci preso gusto ad insultare Belen Rodriguez su Instagram; poche ore fa, infatti, lo stilista ha scritto un altro commento per nulla carino sotto l'ultima foto che ha postato la showgirl sui social network. Gli appassionati di gossip, però, hanno notato che le parole che l'uomo ha rivolto all'argentina sono le stesse che hanno fatto arrabbiare Cristina Buccino qualche mese fa. Cavalli ancora contro Belen su ...

Belen RODRIGUEZ/ Foto - Roberto Cavalli ci ricasca e la insulta : 'sei sempre la...' : BELEN RODRIGUEZ pubblica una Foto del suo ultimo shooting e Roberto Cavalli torna ad insutarla: 'sei sempre la preferita dei...'.

Belen Rodriguez/ Video - doccia bollente sui social ma i fan notano... : Belen Rodriguez infiamma i social pubblicando Video e foto in cui sfoggia tutta la sua bellezza, ma i fan notano il piccolo difetto: il Video.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo genitori? La frase di Alfonso Signorini : Nel corso dell'intervista rilasciata da Stefano De Martino a Domenica In, è stato mandato in onda un video con protagonista Alfonso Signorini. Il direttore di Chi in questa occasione ha parlato del ballerino ma soprattutto della sua storia d'amore con Belen Rodriguez. Negli ultimi tempi, infatti, i due sembrano essere tornati molto vicini (con tanto di bacio paparazzato):Stefano e Belen, sono un po’ come Al Bano e Romina Power, come Anna ...

Belen Rodriguez - su Instagram nuovo video durante uno shooting fotografico : Belen Rodriguez, la bellissima showgirl argentina, è riuscita ancora una volta a catturare l'attenzione di tutti e a fare letteralmente impazzire i suoi fan sui social network grazie ad una delle sue sempre geniali trovate. Questa volta si è resa protagonista di un video postato su Instagram in cui si mostra mentre fa una doccia, e quindi senza veli, provocando logiche reazioni dei follower, con molti approvazioni ma anche pareri opposti. Belen ...

Detto Fatto : Bianca Guaccero imita Belen Rodriguez (VIDEO) : Bianca Guaccero imita Belen Rodriguez a Detto Fatto Si parla di modelle curvy a Detto Fatto e soltanto due modelle a fine puntata si contenderanno il titolo di Top Model Curvy 2019. Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice Bianca Guaccero la quale è stata protagonista di una simpatica imitazione. Durante una delle tante prove con cui hanno avuto a che fare le tre ragazze, una di esse ha dovuto recitare una battuta tratta da una puntata di ...

Belen Rodriguez non va in tv ma regala ai fan una doccia super hot : Negli ultimi giorni si è parlato di lei per la sua assenza negli show televisivi e per il possibile ritorno di fiamma, ma Belen non trascura i followers su Instagram. Nell’ultimo video postato in rete si è mostrata più sensuale che mai. Le immagini tratte dall’ultimo shooting sotto la doccia sono bollenti. Nella migliore tradizione del “vedo-non vedo” si fa riprendere mentre l’acqua scorre sul suo volto e sulle sue ...

Doccia bollente per Belen Rodriguez : Mentre Stefano De Martino parla dell'amore 'forse' ritrovato con la bella argentina, Belen Rodriguez fa sognare i fan con un video su Instagram che lascia poco spazio all'immaginazione ad altissimo ...

Stefano De Martino : "Belen Rodriguez? L'amore non è mai sprecato e non può far male a nessuno" : Ospite a Domenica In in vista del prossimo impegno lavorativo che lo vedrà al timone della nuova edizione di Made In Sud, Stefano De Martino si è confessato in un'intervista a cuore aperto rilasciata a Mara Venier, in cui ha parlato dei propri successi professionali e degli amori che lo accompagnano nella vita di tutti i giorni.Qualche giorno fa sono state pubblicate alcune foto sul settimanale Chi che lo ritraggono insieme alla madre del ...

Stefano De Martino su Belen Rodriguez : 'È istintiva e sensibile - per questo l'ho scelta' : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme oppure no? Se la showgirl, intervistata da Repubblica qualche giorno fa anche su questo argomento, si era rifugiata dietro ad un "no comment", il futuro conduttore di Made in Sud ha provato a fare chiarezza a modo suo nel salotto di Domenica In. A Mara Venier che gli chiedeva spiegazioni delle affettuosità che lui e l'ex moglie si sono scambiati all'aeroporto poco tempo fa, il napoletano ...

Domenica In - la bomba con cui Mara Venier smaschera Belen Rodriguez : 'Ci ho provato - ma...' : Ancora Mediaset contro la Rai ? Forse. Almeno a giudicare da quanto detto da Mara Venier nel corso della puntata di Domenica In del 24 febbraio. Dopo Mahmood, in studio era il momento di Stefano De ...

Domenica In - la bomba con cui Mara Venier smaschera Belen Rodriguez : "Ci ho provato - ma..." : Ancora Mediaset contro la Rai? Forse. Almeno a giudicare da quanto detto da Mara Venier nel corso della puntata di Domenica In del 24 febbraio. Dopo Mahmood, in studio era il momento di Stefano De Martino, al centro di mille gossip per il presunto ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Ed è proprio

Sanremo Young : Belen Rodriguez è malata - dà forfait ad Antonella Clerici : Ieri, è andata in onda una nuova puntata di Sanremo Young. Il talent dedicato ai giovani e condotto da Antonella Clerici è arrivato alla seconda edizione. Nel corso della scorsa puntata molti telespettatori hanno notato l'assenza di Belen Rodriguez in giuria. La giuria di qualità quest'anno è formata da Amanda Lear, Angelo Baiguini, Baby K, Rita Pavone, Rocco Hunt, Enrico Ruggeri, Noemi e Belen Rodriguez. Quest'ultima ieri ha dovuto rinunciare ...