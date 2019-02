Belen incinta di Stefano De Martino? Lo scoop dopo Domenica In

lanostratv

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)RodriguezDenon smentisce aIn Continua ad impazzire il gossip suDeRodriguez. Secondo molti, infatti, l’ex ballerino professionista di Amici e la showgirl argentina starebbero cercando di tornare insieme per amore del figlio Santiago. Nel nuovo numero in edicola del settimanale Chi di Alfonso Signorini è presente una vera e propria bomba: aIn il direttore ha lanciato una indiscrezione che ha trovato parecchia risonanza in rete e che fa ben sperare:“Insieme stanno lavorando per rendere più solido il loro rapporto e io non posso che augurargli tutto il bene. Salute e figli maschi, ma anche femmine”.diDe? Santiago finalmente avrà un fratellino o una sorellina, da tempo richiesto? Il napoletano non ha confermato ma neanche smentito durante l’intervista ...

