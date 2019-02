Belen e Stefano De Martino di nuovo genitori? Quella frase di Signorini…

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Dopo diverso tempo li rivediamo diinsieme sulle copertine dei maggiori magazine e chissà cheRodriguez eDea breve non ci tornino dadel secondo figlio. Signorini ha lanciato una indiscrezione che in poche ore ha trovato parecchia risonanza in rete e che fa ben sperare chi non ha mai smesso di fare il tifo per la coppia scoppiata sul finire del 2015. A Domenica In, infatti, il direttore di Chi ha dichiarato: ‘insieme stanno lavorando per rendere più solido il loro rapporto e io non posso che augurargli tutto il bene… Salute e figli maschi, ma anche femmine’…

