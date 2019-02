Basket – Nico Mannion continua ad impressionare | l’azzurro firma 34 punti e trascina

Basket – Nico Mannion - un altro passo verso la gloria : l’azzurro inserito fra i 24 del McDonald’s All Americans : Il talento italiano Nico Mannion è stato selezionato fra i 24 migliori prospetti liceali che prenderanno parte all McDonalds’ All American Game Nonostante abbia solo 17 anni, Nico Mannion è considerato uno dei migliori prospetti italiani in ottica futura. Il playmaker senese, ha già debuttato in Nazionale nei mesi scorsi e, nelle ultime ore, è stato selezionato fra i 24 migliori prospetti liceali che si sfideranno nel ...

Basket - Serie A1 femminile 2019 : si prova a salvare la situazione di Napoli. Gara con Venezia di domenica sospesa - la FIP incontrerà atlete e staff tecnico : Nuovo capitolo legato alla vicenda che riguarda la rinuncia della Dike Basket Napoli alla Serie A1 femminile 2018-2019, uscendo dal Basket che conta. Nelle ultime ore si è fatta avanti la Federazione Italiana Pallacanestro, che ha preso in mano la situazione nel tentativo di salvare la regolare disputa delle rimanenti gare della formazione partenopea. A tale scopo, è stata immediatamente disposta la sospensione della disputa dell’incontro ...

Basket femminile - 12a giornata Serie A1 2019 : Venezia a Broni per continuare a vincere - esordio per Nicole Romeo con la maglia di Ragusa : Con l’inizio del 2019 si apre anche il girone di ritorno della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Dopo le prime undici partite la classifica vede sempre al comando Venezia, ancora imbattuta, con quattro punti di margine su Schio, prima delle inseguitrici. Più indietro Ragusa, Broni e un terzetto composto da San Martino di Lupari, Lucca e Napoli. La lotta salvezza sembra essere invece un discorso tra Battipaglia, Torino ed Empoli. Non ...